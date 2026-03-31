¿Por qué Uruguay conmemora la Semana de Turismo y no Semana Santa?

Uruguay celebra una nueva Semana de Turismo con múltiples propuestas en distintos destinos, múltiples actividades culturales, fiestas populares, termas y experiencias al aire libre.

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Denominada también Semana Criolla por las populares competencias de jinetes que montan caballos, se extenderá hasta el próximo domingo 5 de abril, coincidente con Semana Santa para la región católica.

¿Cuándo se creó la Semana de Turismo en Uruguay y por qué se diferencia de Semana Santa? La denominación de Semana de Turismo surge a partir del 23 de octubre de 1919, cuando el Estado uruguayo culminó de formalizar su separación de la Iglesia católica a través de la Ley N.º 6997.

Impulsada bajo la influencia batllista, la normativa renombró también varias festividades religiosas, convirtiendo este período en uno de vacaciones, turismo interno, celebraciones criollas y ferias, consolidando el perfil laico de la nación.