¿Por qué Uruguay conmemora la Semana de Turismo y no Semana Santa?

Uruguay celebra una nueva Semana de Turismo con múltiples propuestas en distintos destinos, múltiples actividades culturales, fiestas populares, termas y experiencias al aire libre.
Denominada también Semana Criolla por las populares competencias de jinetes que montan caballos, se extenderá hasta el próximo domingo 5 de abril, coincidente con Semana Santa para la región católica.
¿Cuándo se creó la Semana de Turismo en Uruguay y por qué se diferencia de Semana Santa?
La denominación de Semana de Turismo surge a partir del 23 de octubre de 1919, cuando el Estado uruguayo culminó de formalizar su separación de la Iglesia católica a través de la Ley N.º 6997.
Impulsada bajo la influencia batllista, la normativa renombró también varias festividades religiosas, convirtiendo este período en uno de vacaciones, turismo interno, celebraciones criollas y ferias, consolidando el perfil laico de la nación.
Eventos en la Semana de Turismo y Semana Santa
Durante la Semana de Turismo también de vacaciones en Uruguay, se desarrollan varios acontecimientos y eventos turísticos, deportivos y sociales como:
- La Vuelta Ciclista del Uruguay que recorre pueblo a pueblo de todo el país uniendo los 19 capitales departamentales incorpora el deporte.
- La Semana Criolla en la Rural de El Prado y en el Parque Roosevelt las jineteadas, conmemoran la cultura del campo en la ciudad.
- La Semana de la Cerveza en la ciudad de Paysandú en el litoral del país.
- La Semana Santa cristiana.