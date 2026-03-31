Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
28°C
nubes dispersas
Miércoles:
Mín  20°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Lifestyle / EFEMÉRIDES

¿Por qué Uruguay conmemora la Semana de Turismo y no Semana Santa?

Denominada también Semana Criolla por las populares competencias de jinetes que montan caballos, se extenderá hasta el próximo domingo 5 de abril, coincidente con Semana Santa para la región católica.

31 de marzo de 2026 12:59 hs
SEMANA DEL TURISMO

Uruguay celebra una nueva Semana de Turismo con múltiples propuestas en distintos destinos, múltiples actividades culturales, fiestas populares, termas y experiencias al aire libre.

Denominada también Semana Criolla por las populares competencias de jinetes que montan caballos, se extenderá hasta el próximo domingo 5 de abril, coincidente con Semana Santa para la región católica.

¿Cuándo se creó la Semana de Turismo en Uruguay y por qué se diferencia de Semana Santa?

La denominación de Semana de Turismo surge a partir del 23 de octubre de 1919, cuando el Estado uruguayo culminó de formalizar su separación de la Iglesia católica a través de la Ley N.º 6997.

Más noticias

Metsul advierte por calor en Semana de Turismo y anticipa drástico cambio desde el sábado en Uruguay

Anuncio de suba en precio de combustibles y Semana de Turismo provocaron aumento de la demanda en estaciones de servicio, según Unvenu

Impulsada bajo la influencia batllista, la normativa renombró también varias festividades religiosas, convirtiendo este período en uno de vacaciones, turismo interno, celebraciones criollas y ferias, consolidando el perfil laico de la nación.

Eventos en la Semana de Turismo y Semana Santa

Durante la Semana de Turismo también de vacaciones en Uruguay, se desarrollan varios acontecimientos y eventos turísticos, deportivos y sociales como:

  • La Vuelta Ciclista del Uruguay que recorre pueblo a pueblo de todo el país uniendo los 19 capitales departamentales incorpora el deporte.
  • La Semana Criolla en la Rural de El Prado y en el Parque Roosevelt las jineteadas, conmemoran la cultura del campo en la ciudad.
  • La Semana de la Cerveza en la ciudad de Paysandú en el litoral del país.
  • La Semana Santa cristiana.

Las más leídas

Tragedia en Florida: cuatro personas murieron en un accidente de tránsito, entre ellas dos niños

Anuncio de suba en precio de combustibles y Semana de Turismo provocaron aumento de la demanda en estaciones de servicio, según Unvenu

Renunciaron a sus trabajos para emprender e instalarán una planta biotecnológica uruguaya con inversión de US$ 4 millones

El desesperado pedido de Sebastián Morquio, exjugador de Nacional: "Estamos muy complicados, necesitamos que nos ayuden"

Temas

Semana de Turismo

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos