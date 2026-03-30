Metsul advierte por calor en Semana de Turismo y anticipa drástico cambio desde el sábado en Uruguay

La consultora meteorológica Metsul Meteorología advirtió que la Semana de Turismo (o Semana Santa) estará marcada por temperaturas superiores al promedio en el sur de Brasil, con impacto en Uruguay , donde se mantendrán jornadas cálidas durante varios días antes de un posible cambio de escenario hacia el fin de la semana.

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“Prepárense para otra semana calurosa con temperaturas superiores al promedio histórico para esta época del año”, señala el informe, que anticipa tardes templadas a cálidas antes de un eventual alivio.

El análisis indica que una masa de aire cálido de origen tropical seguirá dominando el sur de Brasil y afectando a Uruguay en el corto plazo.

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“Por lo tanto, no cabe esperar un alivio inmediato de las temperaturas otoñales”, advierte Metsul. En ese contexto, se prevén registros por encima de los valores normales para fines de marzo y comienzos de abril.

Aunque el calor continuará, los meteorólogos aclaran que no alcanzará los extremos de los últimos días. “Si bien seguirá haciendo calor, no se esperan temperaturas tan altas como a finales de la semana pasada”, precisan.

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Baja transitoria y nuevo repunte antes del cambio

Durante la primera mitad de la semana, se espera una moderación térmica vinculada a mayor nubosidad e inestabilidad.

“Los datos analizados indican que el calor debería disminuir en todo el sur del país durante la primera mitad de la semana”, señala el informe en referencia al sur de Brasil, con impacto regional.

Sin embargo, ese descenso será parcial y transitorio. Hacia el jueves, la tendencia será nuevamente al alza.

“La temperatura comenzará a subir de nuevo con tardes más cálidas a finales de esta semana”, indica Metsul, con máximas que volverán a superar los 30°C en la región.

Cambio de escenario: una masa de aire frío llegará a Uruguay

El informe introduce un elemento clave para los próximos días: el avance de una masa de aire frío que podría modificar las condiciones en Uruguay hacia el final de la Semana de Turismo.

“Los modelos indican que una masa de aire frío comenzará a avanzar por el centro y sur de Argentina entre el 3 y el 4 de abril, llegando a Uruguay entre el 4 y el 5 de abril”, señala el reporte.

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Según Metsul, este sistema podría provocar un descenso de temperaturas, aunque sin características de frío intenso. “No necesariamente traería temperaturas muy bajas”, aclaran.

Además, las proyecciones coinciden en que el mayor impacto de este aire frío se concentraría en Argentina y Uruguay, aunque aún existe incertidumbre sobre su intensidad y efectos concretos.

“Hay dos puntos de consenso: el avance de la masa de aire frío en la segunda mitad de la semana y que la mayor intensidad del aire frío se concentrará en Argentina y Uruguay”, indica el informe.