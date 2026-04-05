Federico Viñas hace soñar a todo Oviedo y a Guillermo Almada, y con otro gol suyo, quieren zafar del descenso en LaLiga de España; mirá el video

El gol de Federico Viñas de cabeza en el minuto 32 de la primera parte fue suficiente para que Oviedo volviera a sumar tres puntos en el Carlos Tartiere (1-0) y superara a un Sevilla en el que el cambio de entrenador no ha tenido el efecto esperado.

El delantero uruguayo adelantó a los locales en la primera mitad cabeceando un córner que llegó desde la esquina izquierda. Pocos minutos más tarde, a los 38', el visitante sufrió la expulsión del defensa francés Tanguy Nianzou, por una falta cometida precisamente sobre el goleador de su equipo y futbolista de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa.

En la segunda mitad, Oviedo aprovechó la superioridad numérica para controlar la posesión del balón y no sufrir en exceso.

De esa manera, los dirigidos por el uruguayo Guillermo Almada siguieron controlando el juego.

Flavio Perchman contundente: "A Nacional lo despojaron", y dijo que el árbitro "Burgos está muy soberbio", que "Ruglio vive en una fábula" y que el Apertura "está 85% perdido"

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Por su parte, los de Luis García Plaza, en el banco sevillista desde el pasado 24 de marzo, se veían impotentes a la hora de generar ocasiones de peligro. El marcador no se movió y el encuentro terminó 1-0.

Con este resultado, Oviedo, todavía colista de LaLiga, se queda con 24 puntos, a siete de la salvación, barrera que precisamente marca Sevilla con 31.

A falta de ocho jornadas para el final, el equipo de Guillermo Almada no pierde la esperanza de pelear por la permanencia, mientras que los sevillistas no se libran de los problemas en este último tramo del curso.