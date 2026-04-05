Le tremenda alegría de Rodrigo Bentancur con la llegada de Theo, su segundo hijo, cuando está en la recta final de su recuperación para jugar el Mundial 2026: "Mi mejor regalo"
El volante de la selección uruguaya mostró su felicidad en un momento muy particular
5 de abril de 2026 15:56 hs
Rodrigo Bentancur con su hija y el recién nacido Theo en brazos
El volante de la selección uruguaya y de Tottenham Hotspur de Inglaterra, Rodrigo Bentancur, no ocultó su felicidad este domingo luego de que en las últimas horas naciera su segundo hijo, primer varón, que se llama Theo.
Cabe recordar que el volante de Tottenham Hotspur que juega en la Premier League y vive justamente en esa ciudad, sufrió una grave lesión en el tendón del músculo posterior de la pierna derecha (isquiotibiales) durante un partido con su club en enero de 2026, por la que debió ser intervenido quirúrgicamente.
Debido a este insuceso, no pudo ser citado por el técnico Marcelo Bielsa, ya que se encuentra en plena recuperación, y tiene para al menos, un mes más, pero llega mejor de lo esperado al Mundial 2026.