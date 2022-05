Ruglio sobre el reclamo de los hinchas en Los Aromos: "Fue una cosa muy respetuosa, muy chica, con hasta un buen intercambio"

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio llegó al estadio Campeón del Siglo cinco minutos antes del partido que Peñarol jugó ante Wanderers por la 11º fecha del Torneo Apertura. Sin embargo, varios periodistas lo esperaron para consultarle sobre el tenso momento que vivió el sábado el plantel aurinegro que fue visitado en Los Aromos por un grupo de hinchas que grafittearon los muros de afuera con insultos al grupo y a algunos jugadores.

Los hinchas insultaron a los jugadores

En una improvisada conferencia de prensa que duró tan solo dos minutos y 25 segundos, Ruglio relativizó el hecho y lo calificó como un "buen intercambio", dado que Kevin Dawson y Ramón Arias salieron a hablar con los hinchas.

Los hinchas le apuntaron al sueldo que perdi

"Todo lo que me dicen es que cuando salieron los referentes del club a hablar, en ningún momento se pasó ningún límite. Por suerte, queda solo en una anécdota y en la manifestación del grupo de hinchas que no siempre es lo deseado, pero mientras sea en el ámbito del respeto y sin agresiones, sin entrar en Los Aromos y con alguna bandera, queda no más por eso. No fue más de eso lo que pasó".

Consultado por cómo lo vivieron los jugadores, Ruglio respondió: "Lo vieron como algo muy tranquilo, como una manifestación de un grupo de hinchas que fue para ahí. Yo les decía que me parecía extraño, porque normalmente me entero de todo, no estaba ni enterado. Pero lo que me dijeron fue que fue realmente tranquilo, que cantaron un rato, que colgaron alguna bandera, que cuando salieron a hablar, hablaron con respeto y no hay mucho más que eso".

Le apuntaron a Ceppelini, pero Ruglio lo defendió

Fue entonces cuando Gustavo Clavijo de AM 770, le preguntó: "¿Te parece una anécdota que los futbolistas salgan a hablar con los parciales, con la barra? Recién ahí Ruglio hizo una referencia a los insultantes graffitis: "No. Bueno, son hinchas, ha pasado toda la vida, desde que el fútbol es fútbol y va a seguir pasando. Lo que no me parecería una anécdota es si faltan el respeto, si amenazan, mismo las pintadas tampoco está bueno porque es nuestra casa y no está bueno pintarla. Yo ayer hasta ironizaba un poco de que pintaran cosas de (Pablo) Ceppelini que es el jugador más regular, el que más minutos juega y ahora es el que más goles tiene, ni siquiera es muy entendible. Pero vuelvo a decir, principalmente mi obligación como presidente es que todas las cosas estén dentro de los límites tolerables, y si bien siempre es preferible que no, porque ahí es el lugar de trabajo de los jugadores, que deben estar concentrados en eso, el saber que no hubo falta de respeto, que fue hasta una buena charla donde les decían que la gente viajó y que no se obtuvo nada afuera. Mientras esté dentro de esos límites, como digo, es preferible que no pase, pero si pasa, que esté dentro del límite del respeto. No me cierra mucho lo de pintar nuestra casa porque no deja de ser un lugar del club, pero no pasó de eso".