Diego Aguirre tiene buenas noticias: anunció el plantel de Peñarol para enfrentar a Boston River con dos esperados regresos

Peñarol recibirá este sábado a Boston River a la hora 18.30 en el Estadio Centenario por la octava fecha del Torneo Clausura con dos buenas noticias que anunció Diego Aguirre este mediodía: Nahuel Herrera retorna a la convocatoria después de 39 días de ausencia en el plantel principal, por lesión, y Lucas Ferreira regresa tras una suspensión.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Con estos dos retornos, Aguirre c onvocó a 21 futbolistas para el partido de este sábado:

Así se juega la octava fecha del Torneo Clausura: Nacional, Peñarol y el líder City Torque con partidos el sábado y la etapa se cierra el lunes; mirá todos los detalles

Peñarol vs Boston River: a qué hora juegan hoy y dónde ver al equipo de Diego Aguirre que va por puntos clave en el Torneo Clausura

Los volantes Eric Remedi, Nicolás Fernández, Jesús Trindade, Javier Cabrera, Leonel Jaime, Leandro Umpiérrez, Franco González.

Los delanteros Facundo Batista, Matías Arezo, Jonathan Rodríguez y Abel Hernández.

El regreso de Nahuel Herrera

desde agosto Herrera no tuvo actividad hasta esta semana en el primer equipo de Peñarol.

El 11 de agosto se lesionó el quinto metatarsiano en un entrenamiento e inició una larga recuperación.

Retornó el jueves en el partido ante Danubio por la tercera fecha del Grupo 1 de la Copa AUF Uruguay, en el que igualaron 1-1 y el equipo de Aguirre clasificó a la siguiente ronda como ganador de su serie.

Herrera fue titular, jugó 45 minutos y comenzó a acumular minutos de juego para volver al primer equipo, aunque este sábado ante Boston River no comenzará en la oncena.

También retorna Lucas Ferreira, ausente en el último partido (Peñarol le ganó a Cerro) por una suspensión por acumulación de cinco tarjetas amarillas. Este sábado será titular.

Otras tres altas que celebra el entrenador

En este encuentro de la octava fecha del Torneo Clausura el entrenador celebra los retornos de Facundo Batista, Jonathan Rodríguez, Jesús Trindade, quienes se perdieron los últimos partidos de la Liga Uruguaya por lesión.

Peñarol está primer en la Tabla Anual, con un partido pendiente, y da pelea en el Clausura en el que está a seis puntos del líder Montevideo City Torque.

Así están las tablas Anual y del Clausura: