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Diego Aguirre tiene buenas noticias: anunció el plantel de Peñarol para enfrentar a Boston River con dos esperados regresos

El partido entre Peñarol y Boston River se jugará este sábado a partir de la hora 18.30 en el Estadio Centenario

26 de septiembre de 2026 14:45 hs
Nahuel Herrera

Nahuel Herrera

Foto: @LigaAUF

Peñarol recibirá este sábado a Boston River a la hora 18.30 en el Estadio Centenario por la octava fecha del Torneo Clausura con dos buenas noticias que anunció Diego Aguirre este mediodía: Nahuel Herrera retorna a la convocatoria después de 39 días de ausencia en el plantel principal, por lesión, y Lucas Ferreira regresa tras una suspensión.

Con estos dos retornos, Aguirre convocó a 21 futbolistas para el partido de este sábado:

Los goleros Sebastián Britos y Washington Aguerre.

Los defensas Germán Pezzella, Franco Romero, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera, Thiago Espinosa, Lucas Hernández, Ignacio Alegre.

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Los volantes Eric Remedi, Nicolás Fernández, Jesús Trindade, Javier Cabrera, Leonel Jaime, Leandro Umpiérrez, Franco González.

Los delanteros Facundo Batista, Matías Arezo, Jonathan Rodríguez y Abel Hernández.

El regreso de Nahuel Herrera

desde agosto Herrera no tuvo actividad hasta esta semana en el primer equipo de Peñarol.

El 11 de agosto se lesionó el quinto metatarsiano en un entrenamiento e inició una larga recuperación.

Retornó el jueves en el partido ante Danubio por la tercera fecha del Grupo 1 de la Copa AUF Uruguay, en el que igualaron 1-1 y el equipo de Aguirre clasificó a la siguiente ronda como ganador de su serie.

Herrera fue titular, jugó 45 minutos y comenzó a acumular minutos de juego para volver al primer equipo, aunque este sábado ante Boston River no comenzará en la oncena.

También retorna Lucas Ferreira, ausente en el último partido (Peñarol le ganó a Cerro) por una suspensión por acumulación de cinco tarjetas amarillas. Este sábado será titular.

Otras tres altas que celebra el entrenador

En este encuentro de la octava fecha del Torneo Clausura el entrenador celebra los retornos de Facundo Batista, Jonathan Rodríguez, Jesús Trindade, quienes se perdieron los últimos partidos de la Liga Uruguaya por lesión.

Peñarol está primer en la Tabla Anual, con un partido pendiente, y da pelea en el Clausura en el que está a seis puntos del líder Montevideo City Torque.

Así están las tablas Anual y del Clausura:

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