El cambio que se hace cábala para Daniel Carreño y los tres goles de Maximiliano Gómez para Nacional en 38 minutos

Maximili ano Gómez es el símbolo del gol en Nacional desde que llegó a mediados de la temporada pasada y en los dos últimos partidos multiplicó el valor de sus conquistas para la remontada épica frente a Defensor Sporting en la fecha 7 en el Gran Parque Central y para asegurar la victoria frente a Cerro Largo este sábado en Melo por la octava fecha.

El número 9 de Nacional ingresó a los 56 minutos por Maximiliano Silvera frente a Cerro Largo.

También había ingresado en el mismo minuto y por el mismo Silvera el pasado domingo ante Defensor Sporting.

El cambio que se hace cábala para el entrenador Daniel Carreño tiene un efecto inmediato en el campo.

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Ante los violetas anotó dos goles en dos minutos. Estos fueron los dos goles que convirtió Gómez frente a Defensor Sporting, el primero fue de penal:

Con carácter, clase y rebeldía, Nacional cosechó una remontada espectacular y revestida de épica. El tricolor perdía 2 a 0 en el minuto 89, y sacó toda su chapa de cuadro grande para, en una increíble ráfaga a todo gol de cuatro minutos -con doblete de Maxi Gómez y un agónico… pic.twitter.com/06bdzEjpVn — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) September 20, 2026

Y este sábado en Melo marcó en la primera pelota que tocó después de interceptar un pase del golero Pedro González y enviar la pelota al fondo de la red.

Nacional trajo de su visita a Melo tres puntos cargados de esperanza. El tricolor creció en el juego colectivo y marcó dos goles: un preciso cabezazo de Tiziano Correa, y una correcta definición de Maximiliano Gómez luego de un error inverosímil del arquero arachán. De esta… pic.twitter.com/WK4Mdjhn5O — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) September 26, 2026

Fue así como en 38 minutos de acción en el campo convirtió los tres goles que fueron claves para Nacional.

Con el tanto que anotó en Melo, Maxi Gómez igualó a Álvaro López, de Albion, como máximo goleador de la temporada 2026 de la Liga Uruguaya. Ambos tienen 16 tantos.

El delantero de Nacional vino desde el banco de suplentes en los últimos dos partidos debido a que estuvo ausente en dos encuentros de este Clausura por un esguince de tobillo que le hizo perder los partidos frente a Juventud y Wanderers.