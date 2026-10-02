Robots, hidrógeno y visión artificial: qué se va a ver en Ingeniería deMuestra 2026

La Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República abrirá sus puertas el viernes 16 y el sábado 17 de octubre con una nueva edición de Ingeniería deMuestra: dos jornadas de entrada libre y gratuita , con alrededor de un centenar de stands, siete laboratorios abiertos y un programa que va de la apertura a shows en vivo.

El viernes 16 la apertura es de 16:00 a 17:00 en el Salón de Actos del Edificio Central, con la entrega del reconocimiento "Ingenieras que Inspiran" . De 17:00 a 20:00 se habilitan los stands y el recorrido por los laboratorios, y de 20:00 a 21:00 se corre el Concurso Nacional de Estructuras en la Sala Dieste.

El sábado 17 arranca a las 16:00 con un show musical sorpresa en vivo en la Senda Landoni. Los stands y laboratorios vuelven a estar abiertos de 17:00 a 20:00, y la jornada cierra de 20:00 a 21:00 con "Mi Tesis en 180 segundos" y la premiación, también en la Sala Dieste.

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La muestra reúne más de un centenar de proyectos repartidos en áreas como inteligencia artificial, robótica, energías renovables, ingeniería biomédica, ambiente, agua, alimentos, telecomunicaciones, materiales, transporte, patrimonio y matemática.

Entre los desarrollos hay visión artificial aplicada al conteo de frutos de olivo, robots autónomos para el monitoreo de malezas en plantaciones frutales, monitoreo de colmenas con sensores, vehículos no tripulados y sistemas autónomos para medir variables oceanográficas.

En energía aparecen propuestas sobre hidrógeno, energía eólica, eficiencia energética, descarbonización industrial, biogás y aprovechamiento de residuos. En salud, sistemas de apoyo a la toma de decisiones clínicas, equipos biomédicos en desarrollo y trabajos sobre dispositivos médicos implantables.

También hay investigaciones sobre calidad del agua, inundaciones y erosión costera, calidad del aire en aulas escolares, preservación de alimentos y nuevas aplicaciones de materiales.

La edición se organiza junto a la Fundación Julio Ricaldoni bajo la consigna "Derribemos estereotipos de género", fue declarada de interés nacional por Presidencia y cuenta con el sello +Mujeres+Energía de AUME. Tiene el apoyo del MIEM, UTE, Antel, la Intendencia de Montevideo, Ancap, Agesic, Ceibal y OSE, entre otros.

Las dos jornadas funcionan en la Facultad de Ingeniería de la Udelar, en Julio Herrera y Reissig esquina Senda Ing. Nelson Landoni. Más información en idm.uy y en Instagram, en @idm_uy.