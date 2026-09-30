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/ Ciencia y Tecnología / MENSAJERÍA INSTANTÁNEA

WhatsApp incorpora los controles parentales para adolescentes

Se trata de herramientas "flexibles y opcionales", que las familias pueden configurar y deshabilitar en cualquier momento

30 de septiembre de 2026 11:19 hs
WhatsApp app
yuri.samoilov.online

WhatsApp ha incorporado los controles parentales, con los que los padres podrán gestionar y supervisar el uso que hacen sus hijos adolescentes de esta aplicación de mensajería para reforzar su privacidad.

La compañía tecnológica ha incorporado una serie de herramientas que pueden configurarse para ajustar la experiencia de uso de WhatsApp y reforzar la privacidad de los menores en esta plataforma.

Se trata de herramientas "flexibles y opcionales", que las familias pueden configurar y deshabilitar en cualquier momento y de la manera que crean más conveniente para sus hijos, como explican en una nota de prensa.

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Con ellas pueden determinar quién puede ver su foto de perfil, sus actualizaciones de los 'Estados' o añadirles a grupos, además de configurar el uso que hacen de los 'Canales' y de Meta AI. En este último caso, se puede escoger entre la configuración predeterminada para mayores de 13 años y una opción más estricta de 'Contenido limitado'.

Los padres recibirán notificaciones cada vez que sus hijos se unan o salgan de un grupo, y cuando un grupo del que forman parte aumente considerablemente su tamaño. Los adolescentes, por su parte, podrán solicitar la aprobación de sus padres mediante un PIN para relajar algunos ajustes.

Desde WhatsApp inciden en que, aun con los controles parentales habilitados, los mensajes y las llamadas personales de los adolescentes siguen siendo privados y están protegidos mediante cifrado de extremo a extremo.

Europa Press

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