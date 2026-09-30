"El verdadero psicópata es un tipo muy exitoso": Jorge Bafico explica por qué los monstruos no son solo ficción

El concepto de "monstruo", históricamente confinado a la ficción y a la literatura, ha regresado al centro del debate criminológico y psicológico. Durante su participación en el programa La Playlist del canal de streaming de El Observador, el psicoanalista y escritor Jorge Bafico profundizó en la naturaleza de la crueldad humana, desmitificando la idea de que estos actos son siempre producto de una patología mental tradicional.

Para Bafico, el asesino en serie representa la encarnación moderna de la monstruosidad. "A diferencia de otros criminales que pueden justificar sus actos, el asesino en serie carece de un móvil claro. Es justamente esa ausencia de motivo lo que genera una fascinación social", explicó el especialista.

El autor de El origen de la monstruosidad sostiene que el sujeto violento no nace, sino que se construye a partir de una subjetividad tamizada por su historia personal y su entorno. No obstante, advierte que no existe un determinismo absoluto: "No necesariamente alguien con una infancia violenta será violento, pero obviamente tiene mayores cartas para poner en juego".

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En el ámbito judicial, esta distinción es crucial. Bafico enfatiza que, si bien la patología está presente, es necesario diferenciar entre la psicosis —donde el sujeto pierde contacto con la realidad, como en los casos de alucinaciones— y la perversión. "El perverso sabe lo que está bien y lo que está mal, tiene conciencia de sus actos, pero hay algo que lo impulsa. Esos son los sujetos más peligrosos", sentenció.

El fenómeno de los "lobos solitarios" y la época

Consultado sobre la frecuencia de estos crímenes, Bafico señaló que estamos atravesando una etapa marcada por la irrupción de los denominados "lobos solitarios", jóvenes que, con frialdad, planean ataques masivos en instituciones educativas. "Estamos viendo marcas de esta época. Hay una frecuencia mayor de violencia pública o, al menos, una mayor visibilidad de ella", analizó.

El psicoanalista vinculó este fenómeno con la "declinación del nombre del padre", un concepto que sugiere que los paradigmas de autoridad y los límites simbólicos que estructuraban la sociedad hace décadas han perdido peso. "Hoy el niño gobierna la casa, marca las pautas y los límites son difusos. Esto no significa que antes fuera mejor, pero sí que el cambio de paradigma genera un caos que se manifiesta en la violencia", afirmó.

Psicopatía: el mito del éxito y la falta de angustia

Uno de los puntos más destacados de la entrevista fue la desmitificación del psicópata como un personaje de película. Bafico aclaró que la psicopatía no es una patología clínica reconocida en los tratados actuales, sino una terminología popular para describir a sujetos que cosifican al otro para su propio beneficio.

"El verdadero psicópata es un tipo muy exitoso, alguien que se camufla y está un paso adelante. Lo que lo define es la ausencia de angustia. Cuando alguien no siente angustia, es imposible negociar o convencerlo", explicó. En este sentido, el profesional fue categórico: ante un psicópata, la única opción es "correrse" y evitar el vínculo, ya que no son sujetos recuperables al no reconocer su propia responsabilidad en el daño causado.

La violencia y el futuro

Hacia el final de la charla, Bafico mantuvo una postura escéptica sobre el futuro de la humanidad. Basándose en la teoría freudiana de la pulsión de muerte, el escritor sugirió que el ser humano posee una tendencia intrínseca a la autodestrucción.

"Ojalá que el principio de realidad aparezca y nos permita poner un límite, pero no pondría las manos en el fuego por eso. Estamos destruyendo todo lo que nos rodea, desde el medio ambiente hasta nuestras propias instituciones", concluyó.

El especialista, que prepara una nueva edición de su libro Cosas que pasan, reafirmó la importancia de no romantizar la locura ni la violencia. "La locura es un problema que debe ser tratado y contenido. No es una virtud ni un estado de libertad; es, muchas veces, una crisis que requiere intervención profesional", cerró Bafico, dejando una reflexión sobre la necesidad de mantener una mirada crítica y lúcida frente a los fenómenos de violencia que, lejos de ser excepcionales, atraviesan la cotidianidad de la sociedad actual.