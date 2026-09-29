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Claude experimenta un fallo que interrumpe el servicio en la app, Claude Code y Cowork

Loss usuarios pueden experimentar fallos en las solicitudes, errores al cargar o enviar conversaciones, o que se les pida que inicien sesión de nuevo

29 de septiembre de 2026 12:34 hs
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Claude sufre un aumento de errores que han provocado la interrupción de su servicio en las aplicaciones de escritorio y móviles de Claude, así como en Claude Code y Claude Cowork, de manera que los usuarios pueden ver interrumpidas sus actividades o tener dificultades para acceder.

La interrupción del servicio se ha comenzado a notificar alrededor de las 16 horas (horario de España Peninsular) y, por el momento, ya suma 1.257 informes recogidos en la página especializada Downdetector.

Igualmente, el incidente también ha sido recogido por la propia compañía en su página oficial de seguimiento del servicio Claude Status, donde ha detallado estar investigando un aumento de errores que han afectado a los servicios de Claude.ai, Code y Cowork.

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Concretamente, ha indicado que los usuarios pueden experimentar fallos en las solicitudes, errores al cargar o enviar conversaciones, o que se les pida que inicien sesión de nuevo. "Es posible que al intentarlo de nuevo, el acceso sea exitoso", ha detallado.

En actualizaciones más recientes del estado del servicio, la compañía ha señalado que algunas solicitudes a la API de Claude "también están devolviendo errores" y, de la misma forma, ha agregado un rendimiento deficiente en 'platform.claude.com'.

Por el momento, la tecnológica ha asegurado que está investigando los incidentes y que proporcionarán una actualización "lo antes posible", aunque ya han aplicado medidas correctivas y la tasa de errores "ha disminuido considerablemente".

"Algunos intentos de inicio de sesión, acciones de cuenta y sesiones de Claude Code y Cowork siguen fallando. Continuamos trabajando en una solución definitiva", ha concluido.

Europa Press

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