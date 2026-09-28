Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
nubes
Martes:
Mín  13°
Máx  16°

Siguenos en:

/ Ciencia y Tecnología / INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Una semana del espacio en Uruguay: del Apollo 11 al cerebro en microgravedad

Space Uruguay coordina nueve propuestas gratuitas dentro de la mayor celebración espacial del mundo.

28 de septiembre de 2026 15:00 hs
WhatsApp Image 2026-09-28 at 2.58.55 PM

Del 4 al 10 de octubre, Uruguay participa de la World Space Week con nueve actividades gratuitas sobre el espacio en Montevideo, Canelones y Maldonado. El programa lo coordina Space Uruguay dentro de la mayor celebración espacial del mundo, declarada por la ONU en 1999 y presente cada año en más de 95 países.

La semana arranca el lunes 5 en Montevideo con una charla sobre la Apollo Guidance Computer, la computadora que guió al Apollo 11 hasta la Luna, y sigue esa noche en North Schools, Ciudad de la Costa, con un taller de astrofotografía y observación con telescopios.

El martes 6 hay una visita técnica a la Base Aérea N.º 1 para ver cómo la Fuerza Aérea recibe y procesa datos satelitales, con cupos limitados. El miércoles 7, en el Complejo Torre Antel, un seminario internacional de derecho espacial reúne a especialistas de Argentina, Chile y Uruguay.

Más noticias

Un estudiante de la Facultad de Ingeniería hizo un mapa 3D de Montevideo para ver los ómnibus en vivo

Una patente de Sony convierte el joystick de la PlayStation en un método de pago al acercar la tarjeta o el smartphone

El jueves 8 se desdobla en dos: un encuentro online sobre datos geoespaciales aplicados al agro —ya con cupos completos— y una charla en el Instituto Clemente Estable sobre cómo el cerebro se adapta a la microgravedad.

El viernes 9 hay un taller inclusivo en el Liceo Avanzar y un encuentro aeroespacial en el Aeropuerto de Punta del Este, con especialistas de Uruguay y Brasil. La semana cierra el sábado 10 en el Planetario de Montevideo, con una proyección en el domo y una ceremonia pública de clausura.

Para quién es y cómo anotarse

La mayoría de las propuestas son gratuitas, abiertas a todo público y sin conocimientos previos, con inscripción en el sitio de Space Uruguay. Están pensadas para familias, estudiantes, docentes y profesionales; algunas tienen cupos limitados o están dirigidas a comunidades específicas.

El tema global de 2026 es Rocket Revolution: el acceso al espacio dejó de ser exclusivo de las grandes agencias e incluye hoy a universidades, empresas y nuevos países. El programa busca mostrar que los datos satelitales ya se usan en Uruguay para monitorear incendios e inundaciones, seguir cultivos y planificar el territorio.

La World Space Week Uruguay 2026 fue declarada de Interés Ministerial por el Ministerio de Educación y Cultura y se desarrolla junto a la Fuerza Aérea, el IIBCE, el CIDA-E, Antel y el Planetario, entre otros. La coordinación nacional está a cargo de Emilia Lasaga, cofundadora de Space Uruguay. Programa completo e inscripciones en spaceuruguay.org/world-space-week/2026.

Las más leídas

Sorteo del 5 de Oro EN VIVO: todos los resultados de este domingo 27 de setiembre

La casona de 1920 que perteneció a una reconocida familia del Prado, se convirtió en la sede de una empresa tecnológica y ahora será un cowork

BPS confirmó las fechas de cobro de octubre para jubilados y trabajadores activos: el paso a paso para consultar de forma personalizada

Uruguay vs Corea del Sur: a qué hora juega hoy y dónde ver el segundo partido de Diego Forlán con la selección uruguaya

Temas

espacio apollo

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos