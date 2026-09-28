Una semana del espacio en Uruguay: del Apollo 11 al cerebro en microgravedad

Del 4 al 10 de octubre , Uruguay participa de la World Space Week con nueve actividades gratuitas sobre el espacio en Montevideo, Canelones y Maldonado. El programa lo coordina Space Uruguay dentro de la mayor celebración espacial del mundo, declarada por la ONU en 1999 y presente cada año en más de 95 países.

La semana arranca el lunes 5 en Montevideo con una charla sobre la Apollo Guidance Computer, la computadora que guió al Apollo 11 hasta la Luna, y sigue esa noche en North Schools, Ciudad de la Costa, con un taller de astrofotografía y observación con telescopios.

El martes 6 hay una visita técnica a la Base Aérea N.º 1 para ver cómo la Fuerza Aérea recibe y procesa datos satelitales, con cupos limitados. El miércoles 7 , en el Complejo Torre Antel, un seminario internacional de derecho espacial reúne a especialistas de Argentina, Chile y Uruguay.

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El jueves 8 se desdobla en dos: un encuentro online sobre datos geoespaciales aplicados al agro —ya con cupos completos— y una charla en el Instituto Clemente Estable sobre cómo el cerebro se adapta a la microgravedad.

El viernes 9 hay un taller inclusivo en el Liceo Avanzar y un encuentro aeroespacial en el Aeropuerto de Punta del Este, con especialistas de Uruguay y Brasil. La semana cierra el sábado 10 en el Planetario de Montevideo, con una proyección en el domo y una ceremonia pública de clausura.

Para quién es y cómo anotarse

La mayoría de las propuestas son gratuitas, abiertas a todo público y sin conocimientos previos, con inscripción en el sitio de Space Uruguay. Están pensadas para familias, estudiantes, docentes y profesionales; algunas tienen cupos limitados o están dirigidas a comunidades específicas.

El tema global de 2026 es Rocket Revolution: el acceso al espacio dejó de ser exclusivo de las grandes agencias e incluye hoy a universidades, empresas y nuevos países. El programa busca mostrar que los datos satelitales ya se usan en Uruguay para monitorear incendios e inundaciones, seguir cultivos y planificar el territorio.

La World Space Week Uruguay 2026 fue declarada de Interés Ministerial por el Ministerio de Educación y Cultura y se desarrolla junto a la Fuerza Aérea, el IIBCE, el CIDA-E, Antel y el Planetario, entre otros. La coordinación nacional está a cargo de Emilia Lasaga, cofundadora de Space Uruguay. Programa completo e inscripciones en spaceuruguay.org/world-space-week/2026.