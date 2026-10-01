El hombre que hizo posible navegar sin dejar rastro en Internet habló con El Observador: "Hasta donde sabemos, hoy la IA no puede romper el anonimato"

Cada vez que alguien entra a un sitio web deja un rastro: el proveedor de internet sabe adónde fue, el sitio sabe desde dónde vino, y en el medio hay una fila de intermediarios que pueden ver las dos cosas al mismo tiempo. Tor —sigla de The Onion Router, "el enrutador cebolla"— existe para romper esa cadena.

El sistema funciona como su nombre: por capas. En lugar de conectarse directo a un sitio, el tráfico del usuario rebota cifrado por tres servidores distintos antes de salir a internet. Cada uno conoce apenas una parte del recorrido, y ninguno tiene la foto completa.

Eso es lo que significa el nombre. The Onion Router, el enrutador cebolla: capas de cifrado que se van pelando de a una, y cada servidor solo puede pelar la suya. Los tres mensajeros, en la vida real, son tres servidores elegidos al azar entre miles, puestos por voluntarios en distintos países. El principio que sostiene todo el diseño es el que Roger Dingledine repite en esta entrevista: que ningún punto de la red llegue a ver, al mismo tiempo, quién sos y qué estás haciendo.

Nació como un proyecto clasificado del Laboratorio de Investigación Naval de Estados Unidos a mediados de los años noventa y la versión alfa, desarrollada por Paul Syverson junto a los científicos de la computación Roger Dingledine y Nick Mathewson, se lanzó el 20 de septiembre de 2002.

Dingledine, durante el evento tecnológico Nerdearla realizado en Buenos Aires, conversó con El Observador sobre la IA, sobre la dark web y sobre el futuro del navegador.

—¿Hoy la IA puede romper el anonimato online, o no? ¿Qué pensás?

—Es una pregunta complicada. Porque la IA es apenas una herramienta, y depende de quién la usa y para qué. Hay muy buenos reportes de bugs que nos han llegado últimamente de algunas de las empresas de IA, y estamos arreglando esos bugs. Así que, hasta donde sabemos, hoy no, no puede.

Pero esto es una ida y vuelta permanente, una carrera en la que nosotros tratamos de hacer que nuestro software sea seguro y la IA se vuelve mejor descubriendo vulnerabilidades. Y está muy bien que empresas como Anthropic nos cuenten sobre los bugs. ¿Hay gente en otro lado que también esté usando estas herramientas para encontrar bugs y no nos está avisando? No sé.

Pero capaz que sí. Por eso es tan importante enterarse de los bugs y arreglarlos lo más rápido posible.

—¿Y sentís que es una amenaza para Tor, o no?

—No es un tipo de amenaza distinta de todas las otras amenazas. Hay... durante décadas tuvimos gente tratando de encontrar bugs en Tor, y algunos lo hacen por buenas razones, para hacer a Tor más seguro. Otros lo hacen por malas razones, para dañar a los usuarios de Tor. Y esto es más de lo mismo.

Así que la IA, en conjunto, es útil y peligrosa para Tor. Y... últimamente estuve pensando más en el lado peligroso, porque quiero encontrar los bugs y arreglarlos.

—¿Es más difícil ser anónimo hoy que hace 10 años, o...?

—En algunos sentidos sí, en algunos sentidos no. Nos volvimos mejores haciendo a Tor más seguro y haciendo a Tor más rápido, lo que hace que más gente lo use, y ahí tenés seguridad en la cantidad. Así que en ese sentido las cosas están mejorando. Hay toda una comunidad de investigación, de profesores y estudiantes de posgrado, que escriben papers atacando a Tor, arreglando a Tor y entendiéndolo. Así que en ese sentido las cosas están mejorando.

Pero internet, el mundo, se está centralizando cada vez más. No hay suficientes cables bajo tierra... bajo los océanos. Ajá. Hay... hay una tienda de aplicaciones de Google y hay una tienda de aplicaciones de Apple, y listo, hay solo dos. Y hay solo dos sistemas operativos móviles. Y hay una empresa que se llama Cloudflare y una empresa que se llama Akamai y algunas otras, pero no muchas más, y hospedan la mayoría de los sitios web del mundo.

Toda esa centralización hace que sea más difícil para un diseño como el de Tor mantenerte seguro. Porque Tor se basa en distribuir tu tráfico de manera que ningún lugar llegue a ver al mismo tiempo quién sos y qué estás haciendo. Pero si, a medida que el mundo se hace más chico y más adversarios están en condiciones de mirar cada vez más tráfico, entonces... entonces no es posible distribuir el tráfico lo suficiente. Si la inteligencia británica y British Telecom se juntan con Deutsche Telekom, se juntan con AT&T y Sprint, van a poder ver gran parte de internet.

—Estamos hablando de anonimato. ¿Quién te preocupa más: los gobiernos, las Big Tech? Ayer hablaste de Google y de otras empresas. ¿Quién te preocupa más ahora, en 2026?

—Nos preocupan los dos en términos de mantener seguros a los usuarios de Tor. Pero hoy voy a elegir a las Big Tech, porque en muchos casos las empresas tecnológicas son las que realmente están construyendo las herramientas de apoyo para los dictadores.

Por ejemplo, la infraestructura de censura en Myanmar fue construida por una empresa que se llama Fortinet, que ahora está felizmente vendiendo sus productos de seguridad en California. Y nadie se acuerda de aquella época en la que se daban la mano con los líderes militares y montaban los firewalls y las herramientas de vigilancia. Y de manera parecida, Cisco ayudó a construir el Gran Cortafuegos de China. Y Nokia Siemens tuvo un rol grande en el despliegue de la infraestructura para Irán.

Así que me preocupa el poder que tienen los gobiernos, pero ellos... ellos usan a las empresas Big Tech para implementar su control.

—¿Qué es lo que la gente entiende mal sobre Tor? Muchas cosas.

—Sí. Entender cómo funciona Tor es difícil, y uno de los desafíos que tenemos no es solo Tor, es que la gente entienda la importancia de la privacidad en el mundo.

Ahora mismo hay gente en el gobierno de Estados Unidos tratando de decirle a Facebook que WhatsApp no debería tener cifrado. Y hay gente en el gobierno británico tratando de decirle a Facebook que tiene que dejar de tener cifrado en WhatsApp. Y esa es la misma pelea que vemos en Tor, donde los gobiernos y las fuerzas del orden tratan de asustar a la gente y tratan de decir: "Bueno, ¿para qué necesitás cifrado? ¿Qué tenés para esconder? Solo la gente rara necesita cifrado".

Y está mal. Está mal por varias razones. Una de ellas es que, en realidad, si hacés a todos más débiles, van a ser todos más débiles, no más fuertes. Pero la otra es que los usuarios efectivamente quieren cifrado. Facebook quiere agregar cifrado porque es lo que quieren sus usuarios. Así que escuchá a los usuarios.

La otra parte divertida de eso es que no estoy acostumbrado a estar del mismo lado de una discusión que Facebook. Normalmente es que les estoy gritando por alguna cuestión de manejo de datos que están haciendo. Pero en este caso, un montón de empresas grandes como Apple y Facebook están tratando de dar cifrado a sus usuarios de una manera muy parecida a como Tor trata de dar cifrado, privacidad y anonimato a nuestros usuarios.

Así que el mundo está malinterpretando de qué se trata la privacidad, y no es un accidente. Es porque grandes grupos gubernamentales están desinformando a la gente sobre por qué la privacidad es importante.

—¿Qué les decís a los que dicen que Tor es solo para la dark web? ¿Es un concepto equivocado?

—Hicimos un estudio hace un tiempo mirando cuánto tráfico de la red Tor tiene que ver con los servicios onion de Tor y cuánto es de gente yendo a Facebook, o TikTok, o Google, o lo que sea. Y al menos en aquel momento —creo que el número es un poco distinto, pero no muy distinto— el 97% del tráfico de Tor iba a sitios web normales, no a servicios onion. El 3% del tráfico de Tor tenía que ver con servicios onion.

Así que si pensás que Tor es... Nadie sabe siquiera qué es la dark web. La dark web es lo que sea que te haya dicho la película de Hollywood que acabás de ver. Pero... pero la mayoría de la gente usa Tor para higiene básica en internet, para no dejar que la rastreen y sigan por los sitios a los que entra.

—¿Vamos a necesitar más a Tor en el futuro? ¿Qué pensás del futuro?

—Parece que muchos de los gobiernos occidentales que solían... solían ser buenos en democracia ya no son tan buenos en democracia como antes. Y ya sea Hungría, o Estados Unidos, o quien esté por ser presidente en Argentina, a todos parece gustarles consolidar poder en el gobierno. Y eso... eso nunca termina bien. Siempre termina en corrupción y en gente usando mal el poder.

Y con herramientas como Tor, nuestro objetivo es devolverle el poder al usuario final, a los individuos, para que vos, el usuario, puedas decidir quién puede saber sobre vos en internet. Porque una vez que delegaste esa decisión en Facebook o en tu gobierno, ya no es tu decisión. No tenés control sobre esos datos.

Así que queremos... queremos cambiar la estructura de poder para que los usuarios tengan voz en adónde van sus datos. Y creo que eso va a volverse más importante con el tiempo, a medida que veamos a cada país tratar de consolidar poder y tratar de dejar de ser tan bueno en democracia.