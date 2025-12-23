El mensaje de apoyo de Liverpool a Lucca Rodríguez, su golero de 16 años que padece cáncer: "Se encuentra muy bien atendido por especialistas"

Liverpool emitió un comunicado y mensaje de apoyo para su arquero juvenil Lucca Rodríguez , de 16 años, a quien le diagnosticaron cáncer en una de sus rodillas, por lo que empezó un tratamiento.

“En estos momentos difíciles, queremos expresar todo nuestro apoyo a Lucca Rodríguez, futbolista de formativas de nuestro club, quien atraviesa una delicada situación de salud”, señalaron desde el club de Belvedere en sus redes sociales.

“Lucca se encuentra muy bien atendido por especialistas de su mutualista y con la compañía cercana de familiares, amigos y nuestra institución , quienes siguen de cerca su evolución”, agrega la nota. “Todo Liverpool está contigo, Lucca”.

El golero anunció el pasado sábado que padece cáncer, lo que llevó a que se abriera una campaña para recaudar fondos y ayudarlo en su recuperación.

FÚTBOL URUGUAYO "Hoy juego el partido más difícil": golero de 16 años de Liverpool anunció que padece cáncer y lanzaron una campaña de ayuda

FÚTBOLX100 La felicidad de José Luis Palma, su amor por Liverpool, el aprendizaje del oficio de dirigente y su cuarto premio en Fútbolx100: "No hay montañas altas sino piernas fuertes"

En los análisis se le detectó osteosarcoma, un cáncer de hueso en la zona de la rodilla derecha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LiverpoolFC1915/status/2003244303221469374&partner=&hide_thread=false En estos momentos difíciles, queremos expresar todo nuestro apoyo a Lucca Rodriguez, futbolista de formativas de nuestro club, quien atraviesa una delicada situación de salud.



Lucca se encuentra muy bien atendido por especialistas de su mutualista y con la compañía cercana de… pic.twitter.com/cPJG68TNlv — Liverpool Fútbol Club (@LiverpoolFC1915) December 22, 2025

En una carta publicada en sus redes sociales, el arquero dio a conocer su caso. “Nunca pensé que a los 16 años me iban a decir una palabra como cáncer. Yo solo pensaba en el fútbol, en mi familia, en estudiar y mejorar cada día. Ayer cuando entré al consultorio y salí con una noticia que me cambió la vida. No entendía todo, pero sentí el peso en el silencio y en la cara de mis viejos”.

Lucca Rodríguez, golero juvenil de Liverpool Lucca Rodríguez, golero juvenil de Liverpool

“Lo más fuerte no fue el diagnóstico, fue verlos a ellos llorar, de verlos siempre fuertes y de golpe quebrados por miedo a todo lo que se viene. Ahí entendí que esto no era solo mío, que esto les duele a esa gente que me rodea y me quiere al igual que a mí”, agregó.

“Sí, tengo miedo”, reconoció Rodríguez. “A veces me enojo y otras veces triste, pero también tengo ganas de pelearla como lo hice desde el primer día. El fútbol y mi familia me enseñaron a no rendirme y a levantarme cuando caigo. Hoy juego el partido más difícil, pero no estoy solo, sigo siendo el mismo pibe con sueños, con fuerza y con la esperanza de que vuelva todo como era antes”.

Campaña de ayuda

Tras conocerse el caso, se lanzó una campaña de ayuda para colaborar con los gastos de la recuperación.

Campaña de ayuda para Lucca Rodríguez, golero juvenil de Liverpool que padece cáncer Campaña de ayuda para Lucca Rodríguez, golero juvenil de Liverpool que padece cáncer

En la misma se señala que Lucca “Días atrás recibió el diagnostico de la enfermedad llamada osteosarcoma, un cáncer de hueso en la zona de la rodilla derecha”.

“Para los tratamientos que se tiene que someter se necesita bastante cantidad de dinero. Por eso dejamos el numero de cuenta de ABITAB para toda aquella persona que pueda y quiera colaborar con el tratamiento de Lucca”.

Cuenta Abitab: 145821.

Número de contacto: 098 979 034