Las pruebas PISA de 2029 sumarán un capítulo de IA y Uruguay participará en su diseño internacional

Uruguay fue convocado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para participar en la mesa de expertos que está definiendo el marco internacional de inteligencia artificial aplicado a la educación , que servirá de base para las pruebas PISA 2029 .

Este grupo está integrado por once especialistas de distintos países, entre los que se encuentra Emiliano Pereiro, jefe de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial de Ceibal . La reunión, que tendrá lugar en París esta semana, tendrá la incidencia directa del uruguayo en la elaboración de un marco de referencia que afectará la forma en que se evalúan competencias educativas a nivel mundial.

Según explicó Pereiro a El Observador, Uruguay será el único país latinoamericano en integrar esta mesa de trabajo . El resto de los expertos provienen de Europa, Estados Unidos y Canadá. “ Nosotros somos los únicos del sur global que estamos ahí ”, señaló, destacando la relevancia del reconocimiento alcanzado.

La convocatoria no se da en forma aislada: responde a un proceso sostenido en el tiempo, en el que Uruguay ha logrado posicionarse como referente regional en educación digital y alfabetización en inteligencia artificial.

La invitación de la OCDE está directamente vinculada con la estrategia de alfabetización en inteligencia artificial que Uruguay implementa desde 2020. El plan, impulsado desde el sistema educativo, ha alcanzado a miles de estudiantes y docentes de primaria y secundaria, y se extendió también a la ciudadanía en general a través de cursos y materiales de formación. El objetivo es que niños, jóvenes y adultos comprendan qué es la inteligencia artificial, cómo funciona, qué impactos éticos tiene y de qué manera puede utilizarse en diferentes contextos.

Este esfuerzo ha recibido reconocimiento internacional en varias oportunidades. En 2023, el World Economic Forum incluyó la experiencia uruguaya entre las nueve más destacadas del mundo en materia de educación e inteligencia artificial. En 2024, el país presentó su estrategia en la UNESCO, en París, lo que reforzó la visibilidad del trabajo a nivel global.

La nueva evaluación de PISA 2029: alfabetización en medios e inteligencia artificial

La OCDE anunció que la edición 2029 de PISA incorporará un nuevo dominio innovador denominado Alfabetización en Medios e Inteligencia Artificial (MAIL). Según la organización, la evaluación “arrojará luz sobre si los estudiantes jóvenes han tenido oportunidades de aprender y participar de manera proactiva y crítica en un mundo donde la producción, la participación y las redes sociales están cada vez más mediadas por herramientas digitales y de inteligencia artificial”, según señala la OCDE en su sitio web.

Este nuevo marco busca evaluar las competencias de los estudiantes para interactuar con contenido y plataformas digitales de manera eficaz, ética y responsable. Para ello, la prueba se desarrollará en un entorno simulado que incluirá experiencias realistas con internet, redes sociales y herramientas de IA generativa.

De esa forma se medirá la capacidad de los jóvenes para evaluar la credibilidad de la información, comprender el rol humano detrás de las tecnologías y tomar decisiones informadas frente a los desafíos de la desinformación.

La OCDE indica que, junto con las oportunidades que brinda la IA —como la creación colaborativa de conocimiento o la participación ciudadana digital—, también existen riesgos asociados a la proliferación de información no fiable y a los sesgos en los contenidos generados.

Por eso, considera fundamental “evaluar y desarrollar las competencias que los estudiantes necesitan para comprender el funcionamiento de las herramientas digitales y de IA, el rol humano en las herramientas y los medios digitales, las consecuencias sociales y éticas de su uso, cómo comunicarse y colaborar eficazmente con ellas, y cómo evaluar críticamente el contenido mediático”.

El calendario previsto indica que el primer borrador del marco de evaluación estará disponible en diciembre de 2025, mientras que los resultados de la prueba se conocerán en diciembre de 2031.