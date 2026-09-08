ANEP suma seguridad vial a Educación Media: el plan que comenzará en más de 50 liceos de Uruguay

La seguridad vial se incorporará a la currícula de Educación Media a través de un plan piloto que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) implementarán en más de 50 centros educativos de todo Uruguay .

La iniciativa formará parte de las propuestas de extensión del tiempo educativo y comenzará con estudiantes de noveno año . Para llevar adelante el programa fueron capacitados 92 inspectores de tránsito de todo el país , que actuarán como facilitadores.

El presidente de Unasev, Marcelo Metediera , explicó que la incorporación de la seguridad vial a la educación formal es una de las líneas estratégicas definidas por el organismo para este período.

Los inspectores capacitados serán los encargados de brindar los talleres en los centros educativos, con contenidos adaptados a la realidad de cada departamento .

Cómo serán las clases de seguridad vial

Los estudiantes que participen del programa realizarán un taller semestral que tendrá como objetivo brindar una primera aproximación a distintos aspectos de la seguridad vial y a las normas de convivencia en el tránsito.

Actualmente, ANEP y Unasev coordinan la puesta en marcha del plan con más de 50 centros educativos.

La implementación será gradual. En una primera etapa estará dirigida a estudiantes de noveno año curricular y posteriormente se extenderá al primer ciclo de Educación Media Superior.

El objetivo es que posteriormente alcance al resto de Educación Media. La iniciativa es producto del trabajo conjunto entre Unasev, ANEP y el Congreso de Intendentes.

Por qué ANEP incorporará la seguridad vial

El presidente de ANEP, Pablo Caggiani, explicó que la propuesta apunta a abordar la problemática de los siniestros de tránsito y el autocuidado entre adolescentes y jóvenes.

Según Caggiani, la seguridad vial constituye uno de los conocimientos que los estudiantes deben adquirir durante su tránsito por el sistema educativo.

El jerarca señaló además que este tipo de propuestas busca favorecer la participación de adolescentes y jóvenes como ciudadanos, particularmente en lo relacionado con la vida colectiva y el uso del espacio público.

Caggiani también destacó que la iniciativa se incorpore a las propuestas de extensión del tiempo educativo, una política que, según indicó, cuenta con más de 30 años de trayectoria.