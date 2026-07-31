FIFA se defendió de las críticas a su proyecto de inversiones privadas, que tiene a una nueva confederación en contra

La FIFA tuvo que salir al paso ante la oleada de críticas a defender que su proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) no pretende vender el fútbol ni ceder el control de su gobernanza.

La entidad reconoció en un comunicado que respeta los comentarios y las preocupaciones expresadas públicamente y aseguró que la creación de FFE solo avanzará si cuenta con el respaldo de la mayoría de las asociaciones.

"Nadie está vendiendo fútbol. Esto no es algo que la FIFA jamás consideraría", explicó la organización, que este viernes sufrió la renuncia de Carlos Cordeiro , consejero principal del presidente de la FIFA Gianni Infantino , por oponerse al proyecto.

Además, en palabras de la FIFA, la iniciativa busca únicamente optimizar la gestión comercial de sus torneos para generar mayores ingresos, garantizando que el dinero recaudado será redistribuido entre las 211 asociaciones miembro.

La FIFA propone ampliar la financiación para el desarrollo del fútbol a más de 10 billones de dólares con una nueva "filial" comercial: cuánto dinero recibiría la AUF

"Es un mal negocio": el principal asesor de Gianni Infantino renunció a su cargo al oponerse "de forma categórica" al proyecto de inversión privada en la FIFA

Y lanzó un dardo directo hacia el fútbol europeo al señalar que "ninguna entidad puede arrogarse la representación de las 211 asociaciones miembro de todo el mundo".

Asia se solidarizó con Europa y Norteamérica en su crítica al proyecto de FIFA

El pasado martes se desvelaron las intenciones de la FIFA de abrir la puerta al capital privado para financiar sus grandes torneos, entre ellos la Copa del Mundo, mediante el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), así como ampliar la financiación para el desarrollo del fútbol a más de 10.000 millones de dólares para sus 211 asociaciones.

Hasta el momento, tres de las seis confederaciones continentales han expresado públicamente su rechazo a una iniciativa que contempla la creación de una filial comercial, valorada en unos 20.000 millones de dólares, de la que podría abrir hasta un 20 % de su capital a inversores privados.

Sin posicionarse claramente contra la creación de la FIFA Forward Enterprise (FFE) - empresa abierta a inversión privada que quedaría encargada de gestionar las actividades comerciales y de eventos de la FIFA -, la AFC (Confederación del Fútbol Asiático) anunció apoyar la posición de UEFA y Concacaf, también opuesta al proyecto, con el objetivo de "proteger el Mundial".

"Teniendo en cuenta la posición manifestada por UEFA y Concacaf, además de las divisiones sin precedentes que han aparecido en el mundo del fútbol, la AFC considera que la FFE propuesta no puede, de forma realista, alcanzar el amplio consenso y la unidad necesarios para seguir adelante", destacó la instancia asiática, que representa a 46 federaciones miembros de la FIFA.

Para la AFC este proyecto "ha puesto en evidencia las debilidades fundamentales del proceso de consulta y toma de decisiones de la FIFA", y pidió a la institución mundial que proceda "de urgencia a una revisión de su marco de gobernanza".

AFC stands in solidarity with UEFA and CONCACAF following recent developments surrounding the proposed establishment of FIFA Forward Enterprise (FFE).https://t.co/k7MjAvWOhX — AFC (@theafcdotcom) July 31, 2026

FUENTE: Con información de AFP y EFE