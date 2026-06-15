La buena noticia del debut de la selección uruguaya en el Mundial 2026: ¡Marcelo Bielsa encontró el equipo titular!

El empate 1-1 ante Arabia Saudita en el estreno del Mundial 2026 dejó gusto a poco para la selección uruguaya en el partido que jugó este lunes de noche en Miami. Uruguay regaló el primer tiempo y en el segundo mereció ganar, pero la actuación del golero Mohammed Al Owais impidió la victoria celeste.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Sin embargo, en medio de la sensación amarga que deja ese escenario, Marcelo Bielsa descubrió una buena noticia: encontró el equipo titular con los cambios que realizó en el segundo tiempo.

Esto que ocurre con la selección en el inicio del Mundial 2026 ya ocurrió en el torneo de FIFA.

En el Mundial de Sudáfrica 2010 el entrenador Óscar Washington Tabárez vivió algo similar. Debutó con Ignacio González como titular y mandó a la cancha en el segundo tiempo a Edinson Cavani.

La tabla de posiciones del grupo H del Mundial 2026 tras el empate de Uruguay y Arabia Saudita y los encuentros que se vienen

Irán 2-2 Nueva Zelanda por el Mundial 2026: en un atractivo partido, el equipo de Tim Payne igualó en su debut

El rendimiento del Matador le valió la titularidad para el segundo partido en lugar de Nacho González y no salió más del equipo.

También Tabárez cambió la línea de tres zagueros por una de cuatro y Jorge Fucile se metió en la oncena titular como lateral derecho. A partir de allí fluyó la mejor actuación de una selección uruguaya en mundiales desde 1970.

Este lunes en Miami se planteó un escenario similar.

Bielsa comenzó con Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Manuel Ugarte; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Federico Viña, Maximiliano Araújo; Darwin Núñez.

En la cancha dibujó un 1-4-1-4-1.

Debido a que no encontró el ritmo futbolístico, Bielsa metió mano en el equipo y para el segundo tiempo hizo dos cambios y cuatro ajustes:

Juan Manuel Sanabria por Viña en el lateral izquierdo;

Agustín Canobbio por Darwin Núñez, cambio que generó una modificación en otras posiciones de mitad de cancha hacia adelante. A partir de estos movimientos, Canobbio se paró como extremo por derecha, Valverde retrocedió en el campo y se ubicó como volante interno por derecha, Bentancur se corrió a la izquierda, Araújo se mantuvo como extremo izquierdo y dejó un solo un punta: Federico Viña por Darwin Núñez.

Federico Viña fue la figura de Uruguay este lunes.

Esa formación le permitió a Uruguay encontrar una fluidez en el juego que se vio reflejada en la forma en que acorraló a los árabes en su arco.

Además, para los últimos 20 minutos mandó a la cancha a Nicolás de la Cruz por Ugarte y el volante de Flamengo se transformó en una pieza clave.

Esto generó otro cambio en la formación: Bentancur retrocedió a jugar de volante tapón y Nicolás como volante interno por izquierda.

Uruguay perdió este lunes la posibilidad de debutar con triunfo y pisar fuerte en su aspiración de ser primero en el Grupo H, pero tiene un consuelo: Bielsa descubrió el equipo titular para soñar con hacer un buen Mundial y las conclusiones son contundentes: