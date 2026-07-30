En medio de los rumores de su llegada a Peñarol, Nicolás de la Cruz volvió a tener minutos en Flamengo después del Mundial 2026

En medio de los rumores de su posible llegada a Peñarol , el uruguayo Nicolás de la Cruz volvió a tener minutos en el Flamengo después de su participación en el Mundial 2026 con la selección uruguaya este miércoles por la noche, en el empate 1-1 de su equipo contra el Internacional de Porto Alegre por el Brasileirao.

El mengao comenzó perdiendo el partido a los 27 minutos debido al gol de Vitinho , que recogió un rebote que dejó el golero Agustín Rossi y conectó un potente remate que no pudo despejar en la línea del arco el uruguayo Guillermo Varela , titular y presente durante todo el encuentro.

Con Giorgian de Arrascaeta también desde el arranque y con los 90 minutos en cancha , el Flamengo salió a buscar el empate y lo encontró a los 79 minutos con un tanto de Samuel Lino. Giorgian participó de la jugada, recogiendo un mal despeje de la defensa del Inter que cedió a Luiz Henrique, encargado de dejar solo frente al arco a Lino para el gol.

Cinco minutos después del empate, el técnico Leo Jardim mandó a la cancha a De la Cruz para quemar su último cartucho en busca de la victoria. En sus minutos en cancha el uruguayo acertó 11 de los 12 pases que intentó y fue amonestado sobre el final del encuentro, pero ni él ni su equipo pudieron cambiar el resultado final.

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Es el primer partido del mediapunta desde el 26 de junio, cuando ingresó al final del primer tiempo en la derrota de la selección uruguaya ante España por el Mundial 2026, que sentenció la eliminación de la celeste en fase de grupos.

No jugaba en el Flamengo desde el 26 de mayo, cuando fue titular y disputó 70 minutos ante Cusco por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Este año con la camiseta del mengao lleva disputados 594 minutos repartidos en 20 encuentros, lo que da un promedio de casi 30 minutos por partido, con un gol y una asistencia.

El empate le sirvió de poco a Flamengo, que quedó segundo con 39 puntos y a ocho unidades del puntero Palmeiras, que ayer venció 4-0 al Vitoria, aunque con un partido menos.