Así le empató Cabo Verde, el próximo rival de Uruguay, a España en el Mundial 2026, con 801 pases y 27 remates en contra, y las lecciones que Marcelo Bielsa debe tener en cuenta

El sorpresivo debut de Cabo Verde en el Mundial 2026 encendió las alarmas en el Grupo H. Tras rasguñar un histórico empate 0-0 frente a España en Atlanta, el combinado africano demostró que no viaja como un mero espectador. Este resultado obliga a la selección uruguaya, dirigida por Marcelo Bielsa, a reconfigurar sus planes y afilar su estrategia de cara al choque crucial de la segunda fecha que será ante este conjunto el domingo a la hora 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Las estadísticas del cruce entre europeos y africanos exponen con claridad el libreto que debieron descifrar los dirigidos por Luis de la Fuente, y que ahora se presenta como el próximo gran examen para la celeste.

El trámite del partido en el Estadio Mercedes-Benz fue un monólogo de tenencia para España, que manejó un abrumador 74% de la posesión y completó un total de 801 pases en su intento por resquebrajar el bloque rival. Sin embargo, Cabo Verde opuso una resistencia admirable fundamentada en el orden táctico, la disciplina y una enorme capacidad de sufrimiento.

El dato más llamativo de la jornada radica en la agresividad controlada del sistema defensivo diseñado por el entrenador Bubista: los africanos resistieron la intensa presión española cometiendo una cantidad mínima de faltas, manteniéndose firmes en los duelos individuales sin otorgar tiros libres peligrosos cerca de su área.

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A pesar de que España ensayó 27 remates a lo largo del juego, la ineficacia ofensiva y las falencias en la puntada final se toparon con una figura colosal. El arquero Josimás Dias, popularmente conocido como Vozinha, se erigió como el héroe absoluto de la jornada. A sus 40 años, el arquero frenó cada embestida de estrellas internacionales como Lamine Yamal, Nico Williams y Pedri, sosteniendo el 0 en su arco y desatando los festejos en el vestuario, donde recibió las felicitaciones del propio presidente caboverdiano.

Las lecciones que Marcelo Bielsa debe tomar nota

Para Uruguay, que viene de un deslucido empate 1-1 frente a Arabia Saudita, este escenario transforma la segunda jornada en una verdadera final.

El libreto defensivo que Cabo Verde le planteó a España -cerrando los caminos interiores y obligando a mover el balón de forma previsible en la frontal del área- podría ser idéntico al que intente imponer ante el combinado celeste.

Marcelo Bielsa deberá corregir la falta de profundidad y fluidez que la selección uruguaya evidenció en su estreno. La lección que dejó el tropiezo de España es contundente: el control del balón y la acumulación de pases no garantizan la victoria frente a bloques bajos tan solidarios y con un despliegue físico de este calibre.

Uruguay necesitará un juego mucho más directo, imaginación en tres cuartos de cancha y, sobre todo, recuperar el peso en el área para evitar que el Grupo H se vuelva un laberinto indescifrable antes de la jornada final.