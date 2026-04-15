Canal 12 anunció su equipo para el Mundial 2026: quiénes son los periodistas elegidos y el récord que rompe Alberto Kesman

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y, de a poco, los canales uruguayos empiezan a anunciar sus coberturas y los periodistas que se encargaran de seguir los partidos a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá . En Uruguay, los derechos de televisación y producción de los partidos fueron adquiridos por Canal 5 , que hace algunos días presentó los nombres de su equipo, entre los que se encuentran periodistas como Mario Bardanca y José Carlos Álvarez de Ron.

Así, el Mundial se verá en las casas de los uruguayos través de la señal abierta de Canal 5, así como de su canal de cable y los dispositivos móviles lo podrán reproducir a través por la plataforma Antel TV. Sin embargo, la cobertura no se limita a la empresa estatal, y este miércoles Canal 12 oficializó la suya.

En un evento especial, el canal presentó a los distintos periodistas que estarán siguiendo los pasos de la cita mundialista, así como los programas que estarán al aire. Más tarde, publicó una animación realizada con inteligencia artificial donde repasa algunos de los detalles.

¡El Mundial más grande la historia con una cobertura ! Seguimiento paso a paso de la celeste Todos los goles y las jugadas destacadas de los 104 partidos Análisis táctico y opinión Todo el color de la fiesta Viví el #MundialXLaTele pic.twitter.com/bWW3y8YrzB

Canal 5 confirmó a los relatores y comentaristas para la transmisión oficial del Mundial 2026 y anunció qué partidos emitirá

Canal 5 y Antel confirmaron que tendrán "en exclusiva" el Mundial de Fútbol 2026: cuántos partidos televisarán y cuál es la inversión

Las miradas se las lleva, en primer lugar, el histórico Alberto Kesman, ya que "El Mariscal" estará cubriendo su decimotercer mundial y será así el periodista uruguayo en actividad que más veces lo habrá hecho.

Junto a él estarán Federico Buysán, Rodrigo Romano, Diego Muñoz y Diego Rochi, que viajarán al lugar de los hechos, en tanto que Alejandro Figueredo, que vive en Miami desde hace años, se les sumará.

De este lado del mundo, para seguir las repercusiones, estarán Diego Jokas, Nadia Fumeiro y Leo Díaz. La comediante y figura del canal Lucía Rodríguez, por su parte, viajará a conducir La otra cara del Mundial, un programa que apuntará a mostrar la cultura de los países anfitriones.