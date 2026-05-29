Victoria Rodríguez reveló el insólito motivo por el que fue detenida en un aeropuerto: "Estaba prófuga"

La conductora y comunicadora uruguaya Victoria Rodríguez sorprendió al contar una experiencia que vivió años atrás en el aeropuerto de Montevideo , donde terminó detenida durante unos minutos por un motivo tan inesperado como insólito.

Durante el aire de Esta Boca es Mía , la figura de Canal 12 confesó que el episodio ocurrió años atrás mientras intentaba abordar un vuelo hacia Entre Ríos , Argentina . Según relató, el malentendido estuvo vinculado a un caso de homonimia que derivó en una situación incómoda con el personal de seguridad aeroportuaria.

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¿Por qué detuvieron a Victoria Rodríguez?

Conforme al relato de Victoria Rodríguez, el inconveniente registrado en los años 90 comenzó cuando el sistema de seguridad detectó que sobre una persona con su mismo nombre y apellido pesaba un pedido de captura por fuga, aunque sin una cédula específica de identificación.

"Tuvo que venir el ministro para que yo pudiera salir", sumó. Luego continuó: "Había un pedido por una Victoria Rodríguez, pero sin cédula. Entonces todas éramos prófugas".

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El repaso del caso de homonimia que enfrentó la conductora se dio en el marco de una entrevista a Gimena Dewailly, una mujer que lleva cuatro años intentando demostrar que los antecedentes penales que figuran a su nombre tampoco le pertenecen.

En la entrevista, contó que quien había sido su amiga de la infancia le suplantó la identidad al momento de ser detenida por un hurto, cuando se encontraba indocumentada y en situación de calle. Dio el nombre y el número de cédula de Dewailly y, desde entonces, la vida de esta última cambió por completo.

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Gimena se enteró de lo ocurrido cuando la madre de la propia suplantadora la contactó para avisarle que su hija estaba presa utilizando su nombre. Llamó al Ministerio del Interior y a la cárcel, donde le confirmaron el hecho. "Me dijeron que Dewailly estaba presa y yo dije: 'No, no está presa, porque Dewailly soy yo'".

A cuatro años de la denuncia, Dewailly demandó al Ministerio del Interior por daños y perjuicios, reclamando la eliminación de los antecedentes y de las indagatorias en su contra. "Que se limpie mi nombre", sintetizó. El juicio ya tuvo su última audiencia y resta la etapa de alegatos y sentencia.