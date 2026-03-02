Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
27°C
cielo claro
Martes:
Mín  20°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / SAG AWARDS

Los SAG, últimos premios de Hollywood antes del Oscar, entreveraron todo: se viene un duelo sin cuartel entre "Pecadores" y "Una batalla tras otra"

Este domingo se entregaron los premios del Sindicato de Actores, el último antes de la ceremonia del Oscar del 15 de marzo

2 de marzo 2026 - 11:50hs
Michael B. Jordan fue norminado a mejor actor por su rol en Sinners (Pecadores).

Michael B. Jordan fue norminado a mejor actor por su rol en Sinners ("Pecadores").

Warner Bros

El drama de vampiros Pecadores (Sinners) consagró este domingo su camino a los Oscar tras alzarse con el premio a mejor película en la 32º edición de los galardones del principal sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés) y entreveró las cartas de cara al máximo premio de Hollywood, que se entrega el próximo 15 de marzo.

La gala dejó momentos memorables como la inesperada victoria de Michael B. Jordan, quien recibió la distinción a mejor actor por su interpretación en Pecadores.

Más noticias
Leonardo DiCaprio en Una batalla tras otra
CINE

Una batalla tras otra: Leonardo DiCaprio agarra el volante y nos lleva por una ruta de acción, amor y risas en una de las películas del año

Pecadores tiene 16 nominaciones al Oscar
CINE

Así es la película más nominada de la historia de los Oscar: Pecadores, una cruza de vampiros, acción y blues

El actor estadounidense aventajó en esta categoría a pesos pesados de la industria de Hollywood, que incluía a Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), Ethan Hawke (Blue Moon), Jesse Plemons (Bugonia) y Timothée Chalamet (Marty Supremo).

Por el contrario, en la categoría femenina se cumplieron todos los pronósticos: Jessie Buckley se alzó con el galardón por su papel en Hamnet. Con este reconocimiento, se consolida como la gran favorita para repetir hazaña en los Oscar el próximo 15 de marzo.

La veteranía de Sean Penn fue reconocida con el premio al mejor intérprete masculino de reparto por su trabajo en Una batalla tras otra, mientras que Amy Madigan se adjudicó el de actriz de reparto por La hora de la desaparición.

La victoria de Pecadores en estos galardones polariza la carrera hacia los Oscar en un duelo directo frente a Una batalla tras otra tras su victoria ayer en los premios del Sindicato de Productores de Estados Unidos.

EFE

Temas:

Oscar Pecadores SAG Awards Una batalla tras otra

Seguí leyendo

Las más leídas

Matías Arezo de Peñarol festeja su gol ante Nacional por el Torneo Apertura
APERTURA

Nacional 0-1 Peñarol: un triunfo de los que perduran en el tiempo, con un nuevo gol de Matías Arezo y la punta del Torneo Apertura para el carbonero

Washington Aguerre 
CLÁSICO

Los tres jugadores de Peñarol que no saludaron a Maximiliano Silvera: Washington Aguerre ya lo había anunciado

Guzmán Rodríguez visitó Los Aromos previo al clásico y saludó a Washington Aguerre
PEÑAROL

El exjugador de Peñarol, que quiere volver al club, que fue a saludar a Washington Aguerre a Los Aromos previo al clásico ante Nacional por el Torneo Apertura

Nacional y Peñarol en el Gran Parque Central
APERTURA

Nacional vs Peñarol: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo por el Torneo Apertura

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos