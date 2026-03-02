Los SAG, últimos premios de Hollywood antes del Oscar, entreveraron todo: se viene un duelo sin cuartel entre "Pecadores" y "Una batalla tras otra"

El drama de vampiros Pecadores (Sinners) consagró este domingo su camino a los Oscar tras alzarse con el premio a mejor película en la 32º edición de los galardones del principal sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés) y entreveró las cartas de cara al máximo premio de Hollywood, que se entrega el próximo 15 de marzo.

La película dirigida por el aclamado Ryan Coogler se impuso en la categoría reina frente a fuertes competidoras como Una batalla tras otra -que partía como favorita con siete candidaturas- Hamnet, Marty Supremo y Frankenstein, del cineasta mexicano Guillermo del Toro.

La gala dejó momentos memorables como la inesperada victoria de Michael B. Jordan, quien recibió la distinción a mejor actor por su interpretación en Pecadores.

El actor estadounidense aventajó en esta categoría a pesos pesados de la industria de Hollywood, que incluía a Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), Ethan Hawke (Blue Moon), Jesse Plemons (Bugonia) y Timothée Chalamet (Marty Supremo).

Por el contrario, en la categoría femenina se cumplieron todos los pronósticos: Jessie Buckley se alzó con el galardón por su papel en Hamnet. Con este reconocimiento, se consolida como la gran favorita para repetir hazaña en los Oscar el próximo 15 de marzo.

La veteranía de Sean Penn fue reconocida con el premio al mejor intérprete masculino de reparto por su trabajo en Una batalla tras otra, mientras que Amy Madigan se adjudicó el de actriz de reparto por La hora de la desaparición.

La victoria de Pecadores en estos galardones polariza la carrera hacia los Oscar en un duelo directo frente a Una batalla tras otra tras su victoria ayer en los premios del Sindicato de Productores de Estados Unidos.

EFE