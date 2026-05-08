Nacho Mateu, el bajista uruguayo que tocó con Trueno en el programa de Jimmy Fallon, cuenta cómo se vivió desde adentro

A fines de 2024, el bajista uruguayo Nacho Mateu tramitó una visa de artista y se fue a vivir y trabajar a Nueva York. El músico, que es miembro estable de la banda de Rubén Rada, de la de su hija Julieta, y de la de Martín Buscaglia, entre otros proyectos, se ha dedicado en este año y medio a estudiar, ver música en vivo y tocar. Esta semana, sumó a esa lista de experiencias el acompañar al rapero argentino Trueno en el programa del humorista Jimmy Fallon , uno de los más famosos de la televisión estadounidense.

El show del argentino fue el pasado miércoles, en el marco de las actividades de promoción de su nuevo disco, Turr4zo, un álbum que incluye en su lista de canciones un tema dedicado a Uruguay (país donde nació su padre, el también rapero Pedro Peligro), y la presencia de Rubén Rada. En el programa de Fallon, Trueno y su banda interpretaron la canción que da nombre al disco, en una presentación que incluyó también un guiño al grupo de cumbia Los Wachiturros.

Mateu se fue a Estados Unidos en busca de una experiencia vital que le había quedado pendiente: la de en algún momento vivir y estudiar música allá. Aunque ocasionalmente regresa a Uruguay para tocar con los artistas con los que suele colaborar, su vida está concentrada principalmente en Nueva York.

Con el vínculo con Julieta Rada (que reparte su tiempo entre esta zona del mundo y Nueva York) como contacto seguro, y el esponsoreo para su visa de la pareja de Rada, el músico argentino Juan Chiavassa, el músico uruguayo llegó a la Gran Manzana con apenas un show con un artista peruano en su agenda pero con la intención de tocar todo lo que pudiera a medida que fueran surgiendo las posibilidades.

Y surgieron: Mateu se estableció en una red de músicos uruguayos y argentinos con los que fueron apareciendo proyectos y trabajos, entre grabaciones y shows en vivo. Además, conformaron La tribu, un grupo que se dedica a tocar "la música del sur", cuenta Mateu desde Nueva York a El Observador.

Candombe y chacarera son algunos de los géneros que visitan con este grupo, en un momento en el que los oídos del mundo están atentos a lo que se hace en esta parte de Sudamérica como pocas veces antes había pasado, considera Mateu, algo que también nota en la nominación a los Grammy Latinos de Julieta Rada por su disco Candombe, al fenómeno generado por el Tiny Desk de Milo J y Agarrate Catalina, o, por supuesto, a la presencia de Trueno en el programa de Fallon.

Mick Jagger a medio metro, siete horas de ansiedad y sentirse como un atleta: así fue tocar en el programa de Jimmy Fallon

El fin de semana pasado, el guitarrista argentino Pedro Pasquale (director musical de la banda de Trueno) llamó a Mateu. Se habían conocido hacía muchos años en un asado en la casa de Rubén Rada, y tenían un buen vínculo, pero nunca habían tocado juntos.

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Sabiendo que estaba en Nueva York, Pasquale llamó a su colega uruguayo y le dijo que en tres días tocaban en el programa de Fallon, y los quería convocar a él y a su amigo y vecino, el pianista argentino Leo Genovese, a ser parte de la banda. "El domingo 3 nos mandó el arreglo de la canción como para que nosotros saquemos nuestras partes y el martes 5 tuvimos un ensayo en los estudios de Sony. Eso fue toda la preparación", contó Mateu.

"Ahí en el ensayo conocí a Trueno, que me cayó muy bien, es un artista súper interesante. Y todo su equipo es increíble, fue una experiencia tremenda", agregó.

El día del programa tuvieron la prueba de sonido a las 10 de la mañana, y después vinieron siete horas de espera hasta que les tocó grabar su segmento de tres minutos. "Esa espera hizo que hubiera ansiedad, porque aparte te pasa eso de que estás por salir al escenario y sentís que te olvidaste de todo. Después salís y te das cuenta que es lo que hacés, que es lo tuyo", contó sobre esa instancia, en la que tuvo además la complejidad de tener que tocar después de mucho tiempo un sintetizador y alternarlo con el bajo.

"Fue algo muy intenso, y de lo más exigente por lo puntual, de hacer solo un tema. Además de que tenía eso de que tenía que cambiar las manos del bajo a las teclas, algo que lo hice con Martín Buscaglia, pero hacía tiempo no lo hacía", comentó.

"Es difícil cuando son proyectos así, porque es algo súper corto. Si vos tenés un show de dos horas, administrás distinto la información y la energía. Acá tenés una sola bala, una canción", explicó Mateu. "Te sentís como un atleta, como en una carrera de 100 metros".

Otro de los puntos altos de la visita al programa de Fallon fue poder interactuar con la banda estable del ciclo, The Roots. "Nos recibieron con muy buena onda, para nosotros fue súper fuerte porque son músicos increíbles. Nos contaban que venían de ensayar en New Jersey con Jay-Z, y te lo contaban como si fuera algo cotidiano, nosotros no podíamos creer".

El programa por el que pasó Trueno tenía además a tres invitados estelares: el actor Brendan Fraser y su colega Kate Mara, y Mick Jagger. "Es muy curioso porque están todos cerca, en el mismo espacio: Fraser estaba en el camarín de al lado, y Mick Jagger nos pasó caminando a medio metro", contó Mateu. "Pero cada uno está en su mundo, no hubo un momento de 'qué hacés Mick, cómo estaba el agua de la canilla de la casa del Lobo Núñez'".