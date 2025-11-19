Luna nueva en Escorpio de noviembre 2025: cuándo empieza y cuáles serán los signos más beneficiados y perjudicados

Este jueves 20 de noviembre llega la Luna nueva de Escorpio 2025, instancia de dará paso a un "renacimiento forzado", según anticipó el sitio Horóspoco Negro.
De acuerdo a la astrología, la jornada demarcará la imposición de un suerte de "portal" para iniciar procesos terapéuticos, soltar patrones y encarar conversaciones pendientes.
"Cada Luna Nueva nos convoca a un nuevo ciclo, y esta en Escorpio, al grado 28, es el arquetipo de la catarsis profunda y del punto de no retorno. No es un cambio tibio; es una muda de piel definitiva, donde lo que nace, nace, y lo que muere, muere", sumaron desde la Escuela de Astrologia Psicologica.
¿Cómo impactará la Luna nueva de Escorpio 2025 en cada signo?
Aries
Esta Luna Nueva tocará temas secretos, dinero compartido y traiciones, por lo que se insta a enterrar el orgullo aceptar ayudas cuando se necesiten.
Tauro
Se recomienda poner fin y enterrar relaciones, una dinámica o un vínculo que esté absorbiendo energía.
Géminis
Esta Luna caerá en tu zona de rutina, salud y hábitos, y te va a dejar clarísimo qué está funcionando y qué te está quitando la vida.
Cáncer
La Luna Nueva caerá en la zona de romance, creatividad, autoestima y brillo personal. Es decir: te va a poner a mirarte al espejo de verdad.
Leo
La Luna caerá en la zona del hogar, raíces, pasado, emociones profundas.
Virgo
La Luna Nueva activará tu zona mental y de comunicación, y te va a pedir que sueltes discursos que te hacen daño.
Libra
Libra, esta Luna te dice clarísimo: entierra lo que te ata por miedo a no tener estabilidad.
Escorpio
Esta Luna caerá en tu signo, así que se requerirá una cirugía emocional mayor, enterrando una versión entera de uno mismo.
Sagitario
La Luna caerá en la zona de inconsciente, cierre de ciclos y verdades ocultas.
Capricornio
La Luna tocará la zona de amistades, futuro y proyectos colectivos
Acuario
La Luna caerá en la zona profesional, metas y reputación, por lo que se renacerá cuando se acepte el estar listo para encarar una nueva etapa.
Piscis
La Luna tocará la zona de expansión, visión, filosofía de vida.
Con información de Horoscoponegro.com