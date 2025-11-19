Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / MUNDIAL 2026

El festejo del golero de Nacional Luis Mejía y Waterman: Panamá al Mundial 2026 junto a Curazao y Haiti; mirá las 42 selecciones clasificadas y las seis al repechaje

“Se logró compadre”, expresó Luis Mejía, quien es el arquero suplente del equipo canalero

19 de noviembre 2025 - 8:08hs
El festejo del golero de Nacional Luis Mejía y Cecilio Waterman

El golero de Nacional, Luis Mejía, y el exdelantero de Fénix, Cecilio Waterman, celebraron la clasificación de su selección de Panamá al Mundial 2026, en el cierre de las Eliminatorias de Concacaf este martes.

Ambos compartieron una foto en el vestuario. “Se logró compadre”, escribió Mejía, quien es el arquero suplente del equipo canalero.

Panamá, Curazao y Haití al Mundial

Las selecciones de Panamá, Curazao y Haití se clasificaron este martes al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 al quedar primeras en sus respectivos grupos de la Concacaf y elevaron a 42 el número de participantes, de los 48 que formarán el cartel.

Luis Mejía en Panamá
MUNDIAL 2026

Panamá, del tricolor Luis Mejía y con un ex Fénix como figura, logró un agónico triunfo y se jugará la clasificación al Mundial 2026 en una última fecha de infarto

Por su parte, los equipos de Jamaica y Surinam ganaron el derecho a disputar la repesca intercontinental tras quedar como los dos mejores segundos en la zona.

Más temprano, España, Bélgica, Austria, Escocia y Suiza también aseguraron su boleto y se sumaron a Alemania, Croacia, Francia, Inglaterra, Noruega, Países Bajos y Portugal para ser los doce representantes de Europa con cupo directo.

Los segundos clasificados de cada uno de los doce grupos de la UEFA y los cuatro mejores de la UEFA Nations League jugarán un repechaje europeo, que dará cuatro cupos al Mundial.

La repesca intercontinental, que se jugará entre seis representativos de Suramérica, Concacaf, Asia, África y Oceanía se disputará en marzo y otorgará dos plazas.

Ambos repechajes serán sorteados el próximo jueves.

Las 42 selecciones clasificadas hasta el momento son las siguientes:

. Anfitriones: Canadá, Estados Unidos y México.

. Asia: Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán.

. África: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

. Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

. Concacaf: Panamá, Curazao y Haití.

. Europa: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Países Bajos, Alemania, España, Bélgica, Austria, Escocia y Suiza.

. Oceanía: Nueva Zelanda.

+ Equipos con plaza en el torneo de repesca intercontinental que concederá dos boletos al Mundial: Bolivia, Nueva Caledonia, República Democrática del Congo, Irak, Jamaica y Surinam.

