El festejo del golero de Nacional Luis Mejía y Waterman: Panamá al Mundial 2026 junto a Curazao y Haiti; mirá las 42 selecciones clasificadas y las seis al repechaje
“Se logró compadre”, expresó Luis Mejía, quien es el arquero suplente del equipo canalero
19 de noviembre 2025 - 8:08hs
El festejo del golero de Nacional Luis Mejía y Cecilio Waterman
El golero de Nacional, Luis Mejía, y el exdelantero de Fénix, Cecilio Waterman, celebraron la clasificación de su selección de Panamá al Mundial 2026, en el cierre de las Eliminatorias de Concacaf este martes.
Ambos compartieron una foto en el vestuario. “Se logró compadre”, escribió Mejía, quien es el arquero suplente del equipo canalero.
Las selecciones de Panamá, Curazao y Haití se clasificaron este martes al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 al quedar primeras en sus respectivos grupos de la Concacaf y elevaron a 42 el número de participantes, de los 48 que formarán el cartel.