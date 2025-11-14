Panamá, del tricolor Luis Mejía y con un ex Fénix como figura, logró un agónico triunfo y se jugará la clasificación al Mundial 2026 en una última fecha de infarto

Surinam y Panamá, el golero de Nacional Luis Mejía , se jugarán su pase directo al Mundial 2026 de Norteamérica en la última fecha de la eliminatoria de Concacaf, tras vencer este jueves respectivamente a El Salvador y Guatemala, ya eliminados de la carrera mundialista en el Grupo A.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Con una goleada 4-0, Surinam demostró sus credenciales para clasificar por primera vez a un Mundial, con goles de Tjaronn Chery (44',p) y Richonell Margaret (74', 76') y Dhoraso Klas (83'), en partido disputado en el Estadio Franklin Essed, en Paramaribo.

Por su parte, Panamá ganó 3-2 en su visita a Guatemala, con goles del ex Fénix Cecilio Waterman (30', 44') y José Fajardo (78), mientras que para los chapines descontaron Arquímides Ordoñez (69') y Rudy Muñoz (72'), en un duelo disputado en el Estadio El Trébol, en Ciudad de Guatemala.

A falta de una jornada, a disputarse el próximo martes, Surinam y Panamá lideran el Grupo A con 9 puntos, aunque los caribeños están en primer lugar por diferencia de goles. Les siguen en la tabla Guatemala con 5 unidades y El Salvador con 3, ya sin opción.

EL MVP DEL PARTIDO Cecilio Waterman fue elegido por los fanáticos como el mejor jugador de #PanamáMayor ante Guatemala . ¡Gracias por la entrega total de siempre, Cecilio ! #MásPanameñosQueNunca pic.twitter.com/puWtXeR2mW

MUNDIAL 2026 Francia clasificó al Mundial 2026; Portugal y Ronaldo deben esperar: mirá las 29 selecciones que ya sacaron boleto para el torneo

MUNDIAL 2026 El importante anuncio que hizo Cristiano Ronaldo sobre el Mundial 2026, al que aún no está clasificado, y el final de su carrera

La Eliminatoria de Concacaf otorga tres billetes directos al Mundial para los tres primeros equipos de cada grupo, y para los dos mejores segundos, cupos para una repesca intercontinental que se disputará en marzo próximo.

En la última fecha Surinam viajará a Guatemala y Panamá recibirá a El Salvador.

Panamá sufre

Por su parte, Panamá, con la baja a última hora del lateral del Marsella, Michael Murillo, derrotó a Guatemala, en un partido donde los canaleros supieron sufrir ante una selección guatemalteca que llegó a igualar una desventaja de dos goles.

La cita estuvo marcada por los incidentes provocados en la víspera por un grupo de aficionados locales, que recibieron a la selección canalera en el aeropuerto con insultos, petardos y una pancarta con el lema "panameños HDP".

Los hechos provocaron que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, exigiera a través de una llamada telefónica a su par guatemalteco, Bernardo Arévalo, que garantizara la seguridad del equipo y la afición panameña desplazada a territorio chapín.

En lo meramente deportivo, Panamá inició con algunas dudas pero superó la presión de su rival con un fútbol directo en busca de sus delanteros.

G5roCmhWwAAwA5i El XI de Panamá ante Guatemala

Con sendos latigazos de pierna derecha, Waterman marcó por partida doble para los panameños en el último tramo de la primera parte.

En la segunda mitad, Guatemala le metió intensidad y Ordoñez acortó distancias con un remate a boca de gol tras una mala salida del arquero Orlando Mosquera.

Tres minutos después, los guatemaltecos metieron el miedo a los panameños con el empate a 2, cuando el VAR dio por bueno el gol de Muñoz, que el árbitro había anulado por fuera de juego.

La ilusión duró poco para los guatemaltecos, el tiempo que tardó Fajardo en anotar con su pierna derecha en un contragolpe para salvar los papeles y asegurar la victoria.

Surinam golea

Por su parte, Surinam, con un fútbol muy vistoso basado en robar el balón, correr por banda y centrar al área, fue muy superior ante El Salvador, que lució inocente y sin recursos para crear peligro.

En la primera parte, Surinam pudo anotar con un disparo al larguero, pero fue la excepción, ya que la delantera del equipo caribeño no logró conectar grandes combinaciones entre Sheraldo Becker, Chery y Margaret.

Sin embargo, logró ir con ventaja al descanso al anotar Chery una pena máxima que inició en un despiste garrafal de los salvadoreños para defender una falta.

En la reanudación, Surinam desató el baile y la euforia de su afición, que vio como en el último cuarto de hora su equipo se floreó, mientras El Salvador apagó su poca chispa conforme caían los goles.

Margaret marcó el segundo, tras aprovechar un rebote y fusilar al portero. El tercero también fue de él, al empujar la redonda a placer después de una internada por banda izquierda. Klas puso la puntilla con un remate desde el centro del área cuando ya no había rival.

Siete selecciones por tres cupos

Siete selecciones pelearán por tres boletos directos para el Mundial de Norteamérica-2026 el próximo martes en la última fecha del clasificatorio de Concacaf, tras unos penúltimos duelos este jueves que dejaron por fuera a equipos como El Salvador o Guatemala.

Los aficionados de Surinam, Panamá, Jamaica, Curazao, Honduras, Haití y Costa Rica tendrán la siguiente semana el corazón en un puño en una jornada que promete ser frenética, con varios duelos directos por un boleto mundialista y que otorgará también dos cupos para la repesca.

"Ya no hay marcha atrás, es el último partido, tenemos que morir con las botas puestas", dijo el seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen.

Al contrario, Guatemala, El Salvador, Trinidad y Tobago, Bermudas y Nicaragua ya no tienen ninguna oportunidad de clasificar a la máxima cita del fútbol.

La eliminatoria de Concacaf otorga tres billetes directos al Mundial para los primeros de grupo y dos cupos para una repesca intercontinental.

Panamá y Surinam, empatados

En el Grupo A, Surinam y Panamá ganaron este jueves sus respectivos compromisos ante El Salvador y Guatemala.

Surinam y Panamá lideran la llave con 9 puntos, les siguen Guatemala con 5 unidades y El Salvador con 3.

En la última fecha, Surinam viajará a Guatemala y Panamá recibirá a El Salvador.

Honduras-Costa Rica: muerte súbita

En el Grupo C, Honduras y Costa Rica mordieron el polvo, respectivamente, ante Nicaragua y Haití, que se coló a última hora en la pelea.

El equipo hondureño, que tenía opciones de clasificar de manera directa al Mundial este jueves, perdió 2-0 en su visita a Nicaragua, en partido disputado en Managua. Los goles fueron anotados por Bancy Hernández (12') y Jaime Moreno (82').

"Fuimos muy blanditos, muchos jugadores no estuvieron hoy pensando en jugar (el martes) contra Costa Rica", señaló el técnico hondureño, Reinaldo Rueda.

En el otro partido, Costa Rica fue incapaz de ganar a Haití en su exilio de Willemstad, Curazao, donde los caribeños ganaron 1-0 con anotación de Frantzdy Pierrot (44').

"Yo asumo mi responsabilidad, toda, porque a mí me trajeron para que esto funcionara y no está funcionando", indicó el seleccionador costarricense, Miguel Herrera.

Honduras y Haití lideran el Grupo C con 8 puntos, seguidos de Costa Rica 6 y Nicaragua 4.

En la última fecha, Costa Rica recibe a Honduras y Haití será local con Nicaragua.

Tanto hondureños como haitianos dependen de sí mismos para clasificar directamente, mientras que los ticos deben ganar y esperar que Haití no venza a Nicaragua.

Curazao o Jamaica

Con una goleada de escándalo por 7-0 en su visita a Bermudas, Curazao le robó el liderato a Jamaica en el Grupo B, que no pasó del empate 1-1 en su salida a Trinidad y Tobago.

Por Curazao anotaron Leandro Bacuna (6'), Juninho Bacuna (32'), Jordi Paulina (48', 63'), Sontje Hansen (59'), Ar'jany Martha (82') y Roshon van Eijma (90+2), en un duelo disputado en Hamilton.

En Puerto España, Renaldo Cephas adelantó a Jamaica (53), pero Kevin Molino empató (85) la contienda.

Curazao lidera la llave con 11 puntos, seguido de Jamaica con 10, Trinidad y Tobago con 6 y Bermudas sin puntos.

Ahora, Jamaica recibirá en Kingston a Curazao, al que le valdrá el empate para clasificar por primera vez a un Mundial.

Con base en AFP