Francia clasificó al Mundial 2026; Portugal y Ronaldo deben esperar: mirá las 29 selecciones que ya sacaron boleto para el torneo

Francia se clasificó este jueves para el Mundial 2026 y se convirtió en la vigesimonovena selección que inscribió su nombre en el torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

La bicampeona del mundo (1998 y 2018) y finalista de Qatar 2022, goleó el jueves en el Parque de los Príncipes, en París, a Ucrania por 4-0 con un doblete de Kylian Mbappé, para asegurarse el primer lugar del Grupo D.

De esta manera, Francia se suma a Inglaterra como las dos únicas clasificadas de Europa por el momento al Mundial.

Ya son 29 las selecciones que obtuvieron su boleto. Quedan 19 plazas por atribuir para un torneo mundial que por primera vez disputarán 48 selecciones.

Zona Concacaf: Estados Unidos, México, Canadá (organizadores) (3)

Zona Sudamérica: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia (6)

Zona UEFA: Inglaterra, Francia (2)

Zona Asia: Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur, Australia, Catar, Arabia Saudita (8)

Zona Oceanía: Nueva Zelanda (1)

Zona África: Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Ghana, Cabo Verde, Senegal, Costa de Marfil, Sudáfrica (9)

Formato del torneo

Las 48 naciones participantes se dividirán en doce grupos de cuatro equipos cuyas dos primeras clasificadas pasarán directamente a los dieciseisavos de final. Los ocho mejores terceros completarán el cuadro.

El partido inaugural está programado para el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

La final tendrá lugar el 19 de julio en el MetLife Stadium, cerca de Nueva York.

Las 16 ciudades anfitrionas

Estados Unidos: Kansas City, Boston, Nueva Jersey-Nueva York, Seattle, Filadelfia, Atlanta, San Francisco, Los Ángeles, Miami, Dallas, Houston

México: Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara

Canadá: Vancouver, Toronto

Así están las Eliminatorias en Europa: Portugal y Cristiano Ronaldo deberán esperar

La selección de Francia se clasificó al Mundial 2026 al vencer a Ucrania 4-0 gracias a un doblete de Kylian Mbappé, este jueves en el Parque de los Príncipes, mientras que Portugal, con Cristiano Ronaldo expulsado, perdió en Irlanda 2-0 y deberá esperar.

Francia, doble campeona del mundo y finalista de la última edición, se une a Inglaterra, primer país clasificado en la zona Europa para el Mundial, que se disputa el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México.

GRUPO D

En el Parque de los Príncipes, escenario de varios homenajes a las víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2015, los Bleus, campeones del mundo en 2018 y finalistas cuatro años después, tuvieron que esperar al segundo tiempo para decantar el partido.

Los hombres de Didier Deschamps abrieron la lata con un penal convertido por Mbappé (55').

Michael Olise (76'), Mbappé (83') y Hugo Ekitike (88') aseguraron la victoria y la clasificación antes de la última fecha de la eliminatoria europea.

"Creemos que siempre es sencillo y lógico que Francia se clasifique. Pero hay adversarios. Hicimos lo que había que hacer, hay mucho orgullo en el grupo, en el cuerpo técnico", celebró Deschamps en conferencia de prensa.

En ese grupo, Islandia, que se impuso 2-0 ante el colista Azerbaiyán, se jugará un puesto en el repechaje el domingo ante Ucrania.

GRUPO F

Noche aciaga para Portugal, batido por Irlanda en Dublín 2-0 y cuya estrella Cristiano Ronaldo fue expulsado en el minuto 61 por un codazo.

Para validar su clasificación, los lusos jugarán sin su capitán ante Armenia el domingo.

Los irlandeses abrieron el marcador en un córner por medio de Troy Parrott (18'), quien dobló la renta justo antes del descanso (45+1').

Portugal sigue al frente del Grupo F con 10 puntos, con dos unidades más que Hungría, que derrotó a Armenia 1-0 en Ereván en el otro partido del día.

Irlanda es tercera con 7 puntos.

GRUPO I

Noruega, que se impuso 4-1 a Estonia en Oslo, tiene un pie y medio en el Mundial 2026.

Sendos dobletes de Alexander Sorloth y de Erling Haaland, autor de 14 goles en esta fase de clasificación, pusieron a la selección escandinava a un paso de regresar a un Mundial 28 años después de su anterior participación.

Italia, ausente en los dos últimos Mundiales, ganó 2-0 en Moldavia, pero deberá muy probablemente pasar por el repechaje, incluso en caso de victoria el domingo en San Siro ante Noruega: su diferencia de goles, primer criterio para el desempate entre equipos igualados a puntos, le es claramente desfavorable (+12, por +29).

Hasta la apertura del marcador por Gianluca Mancini en el minuto 88, Noruega estaba virtualmente clasificada para su primer Mundial desde 1998.

La esperanza italiana Francesco Pio Esposito añadió un segundo gol en el tiempo añadido (90+2').

"Ya no existen los partidos fáciles, si esperaban que ganásemos este partido 11-1 como hizo Noruega se equivocan. Estoy muy satisfecho con mi equipo", declaró el DT de Italia Genaro Gattuso.

GRUPO K

Con su boleto ya en el bolsillo, Inglaterra prosiguió su camino sin fallos al derrotar a Serbia 2-0 en Wembley gracias a Bukayo Saka y Eberechi Eze. Séptima victoria en otros tantos partidos para los Three Lions.

Albania, que ganó por la mínima en Andorra (1-0), aseguró su plaza en el repechaje.

Con base en AFP