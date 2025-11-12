Como Diego Forlán con la Jabulani para Sudáfrica 2010, los jugadores de la selección uruguaya entrenan con la Trionda, nueva pelota del Mundial 2026; mirá los videos
12 de noviembre 2025 - 12:44hs
La pelota Trionda en la práctica de la selección uruguaya
Uno de los principales detalles en los entrenamientos de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en Torreón, México, de cara al amistoso del próximo sábado a las 22:00 horas, es que se realizan con la nueva pelota del Mundial 2026, la Trionda, que lanzó días atrás la firma deportiva Adidas.
Así se ha visto en los videos y publicaciones que compartió la celeste en sus redes sociales, en los que se ve a los convocados haciendo trabajos con el flamante balón.
Hubo ejercicios de definición en los que los delanteros trabajaron la pegada y los arqueros conocieron el desempeño del esférico.
El balón, presentado en un evento en Nueva York, volvió a ser diseñado por la marca alemana Adidas, proveedora del esférico mundialista desde la cita de 1970.
"Me alegra y me enorgullece presentar el TRIONDA", dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. "Adidas ha creado un nuevo y emblemático balón mundialista, cuyo diseño encarna la unidad y la pasión de los países anfitriones".
"Estoy deseando ver los primeros goles con esta maravillosa pelota", afirmó el dirigente del máximo organismo del fútbol mundial.
La primera Copa del Mundo organizada por tres países, en la que competirán 48 selecciones, inspiró tanto el nombre como los detalles de esta pelota con toques verde, rojo y azul.
El balón luce también iconografía de cada nación anfitriona: hojas de arce de Canadá, el águila de México y estrellas de Estados Unidos.
En el centro del balón luce un triángulo, en referencia a la unión de los tres países norteamericanos, formado a partir de paneles que reproducen las ondas a las que hace referencia el nombre de la pelota.
Adidas también incorporó en Trionda avances tanto aerodinámicos como tecnológicos, que proporcionarán información de cada movimiento del balón.
Un sensor de movimiento de 500 Hz enviará datos precisos al sistema VAR en tiempo real, lo que ayudará a los árbitros en la toma de decisiones como los fuera de juego.
La presentación del balón es otro paso de la cuenta atrás hacia el Mundial norteamericano, cuyas entradas ya están a la venta y que celebrará su sorteo de la fase de grupos el 5 de diciembre en Washington DC.