Marcelo Bielsa ya cuenta con el plantel completo de la selección uruguaya y gana días de trabajo para el próximo amistoso ante México

Jugadores de la selección uruguaya en Torreón, México

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa completó su plantel de 27 jugadores convocados este martes de cara a los próximos amistosos de la Fecha FIFA de noviembre ante México y Estados Unidos, en la última ventana de partidos de este año 2025.

El entrenador, que ha cuestionado los pocos días con los que puede contar con sus futbolistas citados, tiene a todos a disposición desde este martes, de cara al partido ante los mexicanos del próximo sábado en Torreón.

El último jugador en sumarse al plantel fue Facundo Pellistri .

La celeste tuvo este martes su segundo día de prácticas en Torreón, de cara a los próximos amistosos y ya pensando en el Mundial 2026, para el que conocerá sus rivales el próximo 5 de diciembre cuando se haga el sorteo .

La jornada estuvo marcada por tareas en el gimnasio del Torreón Marriott Hotel y, por la tarde, en el campo del Centro de Alto Rendimiento de Territorio Santos Modelo.

Este miércoles, al igual que en el resto de la semana, el plantel volverá a entrenar en el complejo del equipo Santos Laguna de cara a su primer compromiso ante la selección local el próximo sábado.

¿Cuándo juega Uruguay vs México?

El amistoso Uruguay vs México será este sábado 15 de noviembre.

El encuentro comenzará a la hora 22:00 de Uruguay.

¿Cuándo juega Uruguay vs Estados Unidos?

El segundo amistoso de Uruguay en noviembre será ante Estados Unidos el próximo martes 18 de noviembre.

El partido comenzará a la hora 21:00.

Los convocados de Uruguay

Goleros: Santiago Mele y Cristopher Fiermarín

Defensas: Nahitan Nández, José Luis Rodríguez, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, José María Giménez, Santiago Bueno, Santiago Homenchenko, Mathías Olivera, Matías Viña, Joaquín Piquerez y Juan Manuel Sanabria.

Mediocampistas: Manuel Ugarte, Emiliano Martínez, Rodrigo Bentancur, Rodrigo Zalazar y Giorgian de Arrascaeta.

Delanteros: Brian Rodríguez, Facundo Torres, Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo, Ignacio Laquintana, Luciano Rodríguez, Rodrigo Aguirre y Federico Viñas.