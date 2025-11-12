Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / SELECCIÓN URUGUAYA

Marcelo Bielsa ya cuenta con el plantel completo de la selección uruguaya y gana días de trabajo para el próximo amistoso ante México

La celeste tuvo su segundo día de prácticas en Torreón, de cara a los próximos amistosos ante México y EEUU y ya pensando en el Mundial 2026

12 de noviembre 2025 - 9:04hs
Jugadores de la selección uruguaya en Torreón, México

Jugadores de la selección uruguaya en Torreón, México

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa completó su plantel de 27 jugadores convocados este martes de cara a los próximos amistosos de la Fecha FIFA de noviembre ante México y Estados Unidos, en la última ventana de partidos de este año 2025.

El entrenador, que ha cuestionado los pocos días con los que puede contar con sus futbolistas citados, tiene a todos a disposición desde este martes, de cara al partido ante los mexicanos del próximo sábado en Torreón.

Marcelo Bielsa en Torreón, México
Marcelo Bielsa en Torreón, México

Marcelo Bielsa en Torreón, México

El último jugador en sumarse al plantel fue Facundo Pellistri.

Marcelo Bielsa, técnico de la selección de Uruguay
SELECCIÓN URUGUAYA

La muy buena noticia que recibió Marcelo Bielsa para la selección uruguaya de cara a los partidos de la fecha FIFA de noviembre ante México y Estados Unidos

Marcelo Bielsa, técnico de la selección de Uruguay
SELECCIÓN URUGUAYA

La sorpresa de Marcelo Bielsa, los nombres que se repiten y los que esperan para jugar el Mundial 2026 en la penúltima lista del técnico de la selección uruguaya

La jornada estuvo marcada por tareas en el gimnasio del Torreón Marriott Hotel y, por la tarde, en el campo del Centro de Alto Rendimiento de Territorio Santos Modelo.

Jugadores de la selección uruguaya en Torreón, México
Jugadores de la selección uruguaya en Torreón, México

Jugadores de la selección uruguaya en Torreón, México

Este miércoles, al igual que en el resto de la semana, el plantel volverá a entrenar en el complejo del equipo Santos Laguna de cara a su primer compromiso ante la selección local el próximo sábado.

¿Cuándo juega Uruguay vs México?

El amistoso Uruguay vs México será este sábado 15 de noviembre.

El encuentro comenzará a la hora 22:00 de Uruguay.

¿Cuándo juega Uruguay vs Estados Unidos?

El segundo amistoso de Uruguay en noviembre será ante Estados Unidos el próximo martes 18 de noviembre.

El partido comenzará a la hora 21:00.

Los convocados de Uruguay

Goleros: Santiago Mele y Cristopher Fiermarín

Defensas: Nahitan Nández, José Luis Rodríguez, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, José María Giménez, Santiago Bueno, Santiago Homenchenko, Mathías Olivera, Matías Viña, Joaquín Piquerez y Juan Manuel Sanabria.

Mediocampistas: Manuel Ugarte, Emiliano Martínez, Rodrigo Bentancur, Rodrigo Zalazar y Giorgian de Arrascaeta.

Delanteros: Brian Rodríguez, Facundo Torres, Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo, Ignacio Laquintana, Luciano Rodríguez, Rodrigo Aguirre y Federico Viñas.

Convocados de Uruguay para los amistosos ante México y Estados Unidos
Convocados de Uruguay para los amistosos ante México y Estados Unidos

Convocados de Uruguay para los amistosos ante México y Estados Unidos

Temas:

Marcelo Bielsa selección uruguaya Mundial 2026 México

Seguí leyendo

Las más leídas

Maximiliano Olivera en Peñarol
PEÑAROL

Maximiliano Olivera fue duro con Flavio Perchman, dijo que a Maxi Gómez lo debieron haber amonestado y opinó de los arbitrajes

Sorteo Mundial
MUNDIAL

A 24 días del sorteo del Mundial 2026, así serán los bombos y Uruguay apunta a ser protagonista

Presentación de los ofertantes en la licitación en la AUF
NEWSLETTER ENTRE LÍNEAS

Derechos de TV del fútbol uruguayo: AUF, Tenfield, un nuevo mapa comercial y ¿US$ 20.000.000 de diferencia?

José Luis Palma, presidente de Liverpool
LIVERPOOL

José Luis Palma: su "ilusión" de cerrar Belvedere con una vuelta olímpica de Liverpool y el "silencio" sobre los derechos de TV del fútbol uruguayo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos