La magia está intacta: el emocionante reencuentro de Diego Forlán con la Jabulani y su espectacular remate para ganar un desafío; mirá el video

“Nunca más jugué con una de ellas desde Sudáfrica”, comentó Forlán, quien se puso a hacer jueguitos con el balón.

También mencionó que la única pelota de ese Mundial que tiene fue firmada por sus compañeros de la selección uruguaya y que sus hijos se la han pedido para jugar y el les dijo: “No, está prohibido”.

Embed - THE DIP ON THAT GOAL WE REUNITED THE JABULANI BALL WITH DIEGO FORLAN