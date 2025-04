Palito Pereira: los 5 mejores compañeros con los que jugó, el secreto de Forlán y la Jabulani, y los divertidos consejos a Edinson Cavani

0005380914.webp Palito Pereira y Luis Suárez

Palito también eligió a un golero: Samir Handanovic, el exfutbolista esloveno con quien compartió equipo en Inter de Milán.

0016165267.webp El descuento de Milan, obra de Alessio Romagnoli, el meta de Inter Samir Handanovic, no pudo evitar el gol "rossonero" AFP

Y el top 5 lo completó Diego Forlán, de quien contó su secreto con la pelota Jabulani en el Mundial Sudáfrica 2010.

Lo eligió “porque no es normal que se lleve ocho meses la pelota Jabulani para agarrarle el golpe, eso ya lo hace diferente”. “Se llevó la Jabulani ocho meses antes para agarrarle el golpe porque en Sudáfirca había altura, y por eso después fue el mejor del Mundial”, explicó, ante la consulta del entrevistador.

0001122343.webp Forlán festejando un gol en Sudáfrica

Los consejos a Edinson Cavani

“Palito” Pereira también habló del momento de Cavani en Boca Juniors, donde no pasa por un buen momento en la red.

“Decirle al Edi que esté tranquilo, que lo conocemos bien y confiamos”.

cavani.jpg Edinson Cavani en Boca Juniors

Además, le dio consejos de cómo definir. “Adentro que llueve”, para que no le erré”, dijo.

“Suave que tenes familia”, fue otra. “No todo es violencia”, para que no le pegue siempre fuerte a la pelota, y también “suave que es bolero”.

El golpe en la cabeza y la regla de la FIFA

El lateral y volante uruguayo también recordó sus golpes en la cabeza en el Mundial.

“Tengo tres operaciones en el hombro y por no caer con el hombro, caigo con la cabeza y ahí me da la convulsión, me llevan a internar, estoy dos días internados, y a partir de ahí hicieron la regla de FIFA”, señaló, con respecto al reglamento que obliga a cambiar al jugador en caso de conmoción cerebral.

Además, recordó cuando lo habían atendido por un golpe en la cabeza y no quería dejar la cancha. “El famoso no salgo. Le sigo pidiendo perdón todavía al doctor de la selección, pero en mi pensamiento no sabía que pasaba, nos estábamos jugando la vida, mis compañeros eran 10 y quería volver para estar con 11 y no fallarle a mis compañeros”, repasó.