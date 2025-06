Es que según propias palabras de Peirano no va a poder contar con él por todo el Torneo Intermedio.

"Tuvo dos o tres tapadas claves que hubieran cambiado el resultado del partido. Esto no se puede seguir dando porque si no, se nos va a complicar", esgrimió el entrenador albo.

Y sobre el futuro del arquero, quien fue citado por la selección de Panamá, indicó: "No lo voy a tener por todo el Intermedio, no depende de Nacional y por más que se hayan hecho gestiones, no es sencillo que pueda volver antes".

Mirá cómo le fue a Luis Mejía, ídolo total en la selección de Panamá por Eliminatorias previo al primer encuentro que se perderá con Nacional tras ser figura

Luis Mejía no puede volver a Nacional hasta después del Torneo Intermedio porque su selección no solo jugará dos encuentros por Eliminatorias, como sucede, por ejemplo, con los combinados sudamericanos y europeos.

Panamá además, como otras selecciones centroamericanas, jugará luego la Copa de Oro.

En ese contexto y por más que Nacional envió una carta a la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), no tuvo contestación.

panama.jfif Luis Mejía en el equipo titular de Panamá que este sábado venció de visita 2-0 a Belice por las Eliminatorias al Mundial 2026

Este sábado a la noche, Luis Mejía fue titular en el primero de los encuentros de Panamá por las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026.

Le ganaron de visitantes 2-0 a Belice y comandan las posiciones de su grupo con Nicaragua, por lo que avanzaron a la ronda final de las Clasificatorias centroamericanas.

Ahora, Panamá enfrentará justamente a los nicaragüenses por la fecha 5 del grupo D, este martes 10 de junio en el Estadio Rommel Fernández.