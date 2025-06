Pablo Peirano reveló las razones por las que sacó a Lucas Villalba del equipo titular de Nacional y habló de "factores externos"

"Hubiera sido ideal concretar las situaciones y manejar los tiempos, tenemos que tener respuestas para cerrar partidos cuando esto sucede, no es fácil el fútbol uruguayo, todos luchan hasta el final, pero tuvimos que haberlo cerrado antes", manifestó.

"Nos faltó ser eficaces a la hora de definir, hubiéramos manejado el partido de otra manera", agregó.

Las razones por las que Lucas Villalba perdió la titularidad

Consultado por la sorpresiva salida de Lucas Villalba y el ingreso como titular de Exequiel "Sapito" Mereles, Peirano contestó: "Fue por cómo vi a Villalba en la semana, por funcionamiento, también por aspectos externos y porque el Sapo entró muy bien el partido pasado y tiene mucho uno contra uno".

Un par de preguntas después, a Peirano le preguntaron a qué se refería con "factores externos" y respondió: "Cosas que pasaron en la semana que me las reservo".

¿Qué dijo Pablo Peirano sobre la decisión de los jugadores de la semana de no hablar más con la prensa?

El pasado miércoles, los jugadores y el entrenador de Nacional adoptaron la decisión de no hablar más con la prensa luego de que el vicepresidente Flavio Perchman dijera públicamente que la institución busca la contratación de Maximiliano Gómez, de Defensor Sporting.

Lo único que dijo Peirano, al ser consultado al respecto fue: "Tanto en el campo como en los entrenamientos tuvimos una muy buena semana con los jugadores muy enfocados en la tarea, para nada dispersos ni distraídos. No hicimos mención fuera de cosas de trabajo, nos enfocamos en Boston River y fue la primera semana más larga para trabajar, en lo demás no hice hincapié".

Después el entrenador afirmó que en un período de pases "es normal" que se hablen de posibles altas y bajas y que el plantel se tiene que blindar: "Es normal lo que se habla en un período de pases, tenemos que trabajar de forma blindada y trabajar en lo que tenemos que trabajar".

Por último, Peirano se refirió al muy mal estado que volvió a lucir el piso del Gran Parque Central: "El piso es 50 y 50 para los dos, no pongo excusas, no está en un momento óptimo, es claro, pero hay que seguir trabajando. No lo pongo como atenuante para el rendimiento de Nacional"