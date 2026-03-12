El nuevo líder supremo de Irán promete seguir bloqueando el estrecho de Ormuz en su primer mensaje público

Irán seguirá bloqueando el estrecho de Ormuz para hacer presión al enemigo, según ha dicho el nuevo líder supremo de la República Islámica, Mojtaba Jamenei, en su primer mensaje público, en el que también ha prometido "vengar la sangre" de los iraníes muertos en los ataques de Estados Unidos e Israel.

El mensaje, el primero desde que el nuevo líder fuera elegido el pasado 8 de marzo tras suceder a su padre, el ayatolá Alí Jamanei, ha sido leído por un presentador de la televisión iraní, y traducido por el servicio persa de la BBC.

El nuevo líder ha asegurado que Irán debe seguir utilizando la herramienta de "bloquear el estrecho de Ormuz" como medida de presión a sus rivales.

También señaló que Irán tiene una política de "amistad" con los países vecinos, pero les aconseja que cierren las bases estadounidenses, que, según él, Irán seguirá atacando.

Mojtaba Jamenei afirmó asimismo que Irán no dudará en "vengar la sangre de los iraníes" que han muerto en los bombradeos.

Esto es especialmente cierto, aseguró, en el caso de Minab, donde un ataque estadounidense cerca de una escuela mató a 168 personas, entre ellas unos 110 niños.

Irán afirma que la escuela fue alcanzada por un misil estadounidense y, según un video verificado por la BBC, fue un misil Tomahawk de EE.UU. el que impactó contra una base militar adyacente a la escuela. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró la semana pasada a Tom Bateman, de la BBC, que están investigando el caso.

El padre del nuevo líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, murió el pasado 28 de febrero, primer día de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Mojtaba es el segundo hijo de Alí Jamenei y, aunque durante mucho tiempo se le ha considerado uno de los principales candidatos a sucederle, había mantenido un perfil bajo y se le había visto ejerciendo su influencia entre bastidores.

Además de su padre, la madre y la esposa de Mojtaba Jamenei también murieron en los ataques estadounidenses e israelíes.

El canal de noticias de la televisión estatal iraní se ha referido a él como un "veterano de la guerra del Ramadán", sin dar más detalles sobre si ha resultado herido.

Según Reuters, el nuevo líder sufrió "heridas leves", informó un funcionario iraní anónimo.

FUENTE: BBC