Ahora en: Montevideo
icon
21°C
algo de nubes
Viernes:
Mín  19°
Máx  23°

/ Nacional / Clima en Uruguay

Pronóstico del tiempo en Uruguay: nubosidad variable y temperaturas en ascenso para las próximas horas

Se espera una jornada con temperaturas agradables que alcanzarán los 30°C en el norte

12 de marzo 2026 - 19:30hs
Montevideo, Uruguay, 13.11.2025.&nbsp;Sociedad.Atardecer, puesta de sol. Aire libre, clima, estado del tiempo. Sol, aire, mar.&nbsp;

Montevideo, Uruguay, 13.11.2025. Sociedad.Atardecer, puesta de sol. Aire libre, clima, estado del tiempo. Sol, aire, mar. 

Foto: Gastón Britos / FocoUy

El clima en Uruguay presentará este viernes condiciones de estabilidad, aunque con un incremento paulatino de la nubosidad en diversas regiones del territorio nacional. Según el último pronóstico emitido por Inumet y otros servicios meteorológicos de referencia, se espera una jornada con temperaturas agradables que alcanzarán los 30°C en el norte, mientras que en el resto del país predominarán los cielos entre algo nubosos y cubiertos.

Zona Metropolitana

En la Zona Metropolitana, tomando como ciudad de referencia a Montevideo, el reporte oficial de Inumet indica que el cielo se presentará algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto durante la jornada. En cuanto a los valores térmicos, se prevé una temperatura mínima de 16°C y una máxima que alcanzará los 26°C.

Zona Norte

Para la Zona Norte, según los datos proporcionados por AccuWeather para la ciudad de referencia de Salto, se espera un día con el cielo bastante nublado. Esta región registrará las temperaturas más altas del país, con una mínima de 17°C y una máxima que se situará en los 30°C.

Zona Este

En la Zona Este, de acuerdo con la información de AccuWeather para la ciudad de Punta del Este, el tiempo se mantendrá agradable, caracterizado por períodos de nubes y sol. Las temperaturas en esta franja costera oscilarán entre una mínima de 19°C y una máxima de 23°C.

Zona Oeste

Finalmente, en la Zona Oeste, basándose en el reporte de AccuWeather para la ciudad de referencia de Colonia del Sacramento, se prevén períodos de nubes y sol durante la mañana, evolucionando hacia un cielo principalmente nublado en el transcurso de la tarde. La temperatura mínima se ubicará en los 19°C, mientras que la máxima llegará a los 24°C.

Temas:

Clima en Uruguay Montevideo temperatura

