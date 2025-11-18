En las primeras cinco horas, Peñarol vendió 15.000 entradas entre sus socios para el clásico ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya

Peñarol vendió 15.000 entradas entre sus socios en las primeras cinco horas de expendio de boletos de cara al clásico ante Nacional del próximo domingo a la hora 16.30 en el Estadio Campeón del Siglo, en la primera de las finales de la Liga AUF Uruguaya.

Como informó Referí, los carboneros comenzaron a vender las mismas este martes desde la hora 13 exclusivamente entre sus asociados.

Según informó un dirigente carbonero a Referí, a la hora 18, es decir, cinco horas después de haberlas puesto a la venta, ya se habían colocado 15.000.

Como suele ocurrir en los clásicos, la expectativa, en este caso, por los socios de Peñarol, es muy grande.

Vale recordar que la primera de las finales de la Liga AUF Uruguaya se disputará en el Estadio Campeón del Siglo, sin hinchada de Nacional.

Algo similar ocurrirá en la revancha a jugarse el domingo 30 de este mes en el Gran Parque Central. Allí no concurrirán seguidores aurinegros.

Los socios de Peñarol abonarán un 50% menos y tendrán las primeras 48 horas de venta de manera exclusiva.

Por su parte, los hinchas en general podrán comprar su boleto recién a partir de este jueves a la hora 13.

Otro tema que dio a conocer Peñarol es que desde el próximo viernes, aumentará el precio de las entradas para sus asociados con relación a los primeros días.

Estos son los precios que fijó Peñarol para la primera final clásica: