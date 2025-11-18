En las primeras cinco horas, Peñarol vendió 15.000 entradas entre sus socios para el clásico ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
Existe gran demanda por parte de los asociados carboneros de cara al encuentro del domingo en el Estadio Campeón del Siglo
18 de noviembre 2025 - 18:18hs
Hinchas de Peñarol
FOTO: DANTE FERNÁNDEZ/ FOCOUY
Peñarol vendió 15.000 entradas entre sus socios en las primeras cinco horas de expendio de boletos de cara al clásico ante Nacional del próximo domingo a la hora 16.30 en el Estadio Campeón del Siglo, en la primera de las finales de la Liga AUF Uruguaya.