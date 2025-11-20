Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
lluvia de gran intensidad
Sábado:
Mín  14°
Máx  16°

Siguenos en:

/ Nacional / AGUA

OSE advirtió por problemas de abastecimiento de agua en la zona del Parque Rodó por una pérdida subterránea

Hay tres camiones cisterna desplegados por la empresa para mitigar la falta de agua; OSE comunicará a la población sobre el "alcance y la duración de las tareas de reparación"

20 de noviembre 2025 - 20:21hs
OSE
Leonardo Carreño

La empresa OSE advirtió a los usuarios por un problema de abastecimiento de agua en el barrio Parque Rodó de Montevideo, luego de que se detectara una pérdida subterránea en un rango de 100 metros, cuya posición exacta está tratando de ser identificada.

A raíz de esta situación, "se está viendo afectado el servicio de abastecimiento de agua potable", afirmó la empresa en un comunicado.

OSE también informó que hay personal de la institución trabajando para identificar el punto de fuga y "restablecer las condiciones normales de suministro". "Una vez localizada informaremos a la población sobre el alcance y duración de las tareas de reparación", señaló la empresa.

Más noticias
mejorar la informacion sobre la calidad del agua y los modelos hidrologicos: los pedidos de ambiente a ose para avanzar con la represa de casupa
NUEVA REPRESA

Mejorar la información sobre la calidad del agua y los modelos hidrológicos: los pedidos de Ambiente a OSE para avanzar con la represa de Casupá

con solo dos votos en contra, la junta de canelones aprueba este martes el fideicomiso de us$ 100 millones propuesto por legnani
INTENDENCIA DE CANELONES

Con solo dos votos en contra, la Junta de Canelones aprueba este martes el fideicomiso de US$ 100 millones propuesto por Legnani

Mientras tanto, agregaron en el escrito, hay "tres camiones cisterna" para "mitigar la falta de agua", ubicados en José Enrique Rodó y Eduardo Acevedo, Bulevar España y Juan Manuel Blanes, y Juan Paullier y Canelones.

Temas:

ose Parque Rodó

Seguí leyendo

Las más leídas

Marcelo Bielsa
EN EL MUSEO DEL FÚTBOL

Seguí EN VIVO la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa: "En este período es donde yo más mal trato recibo", más confesiones de su relacionamiento con los jugadores

En el escritorio de Basso en Florida funcionaban sus Negocios Rurales y Conexión Ganadera
INDAGATORIA PENAL

Conexión Ganadera: Maximiliano Rodríguez, de Pasfer, dijo que Basso le hacía firmar contratos "como condición" de los US$ 13 millones que le prestó

El incorrecto lavado de manos es una de las formas de contagio.
Una salud

Una bacteria que resiste a los antibióticos avanza en los hospitales de Uruguay: van al menos 16 brotes en menos de un año

Tragedia en Lavalleja: un niño de 9 años y su madrastra, una joven de 18, murieron ahogados en un tajamar
TRISTEZA

Tragedia en Lavalleja: un niño de 9 años y su madrastra, una joven de 18, murieron ahogados en un tajamar

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos