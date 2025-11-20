OSE advirtió por problemas de abastecimiento de agua en la zona del Parque Rodó por una pérdida subterránea

Leonardo Carreño

La empresa OSE advirtió a los usuarios por un problema de abastecimiento de agua en el barrio Parque Rodó de Montevideo, luego de que se detectara una pérdida subterránea en un rango de 100 metros, cuya posición exacta está tratando de ser identificada.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

A raíz de esta situación, "se está viendo afectado el servicio de abastecimiento de agua potable", afirmó la empresa en un comunicado.

OSE también informó que hay personal de la institución trabajando para identificar el punto de fuga y "restablecer las condiciones normales de suministro". "Una vez localizada informaremos a la población sobre el alcance y duración de las tareas de reparación", señaló la empresa.

Mientras tanto, agregaron en el escrito, hay "tres camiones cisterna" para "mitigar la falta de agua", ubicados en José Enrique Rodó y Eduardo Acevedo, Bulevar España y Juan Manuel Blanes, y Juan Paullier y Canelones.