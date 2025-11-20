La empresa OSE advirtió a los usuarios por un problema de abastecimiento de agua en el barrio Parque Rodó de Montevideo, luego de que se detectara una pérdida subterránea en un rango de 100 metros, cuya posición exacta está tratando de ser identificada.
OSE advirtió por problemas de abastecimiento de agua en la zona del Parque Rodó por una pérdida subterránea
Hay tres camiones cisterna desplegados por la empresa para mitigar la falta de agua; OSE comunicará a la población sobre el "alcance y la duración de las tareas de reparación"