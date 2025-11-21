Dólar
/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este sábado 22 de noviembre

Las temperaturas en Montevideo y Área Metropolitana oscilarán entre 10 °C y 20 °C, según el organismo oficial

21 de noviembre 2025 - 21:44hs
&nbsp;

 

Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció que el sábado 22 de noviembre será un día algo nuboso en todo el Uruguay, con precipitaciones aisladas en determinadas partes y con vientos de hasta 40 kilómetros por hora en algunas costas.

Montevideo y Área Metropolitana

En la capital del país, la mañana estará nubosa y cubierta, con períodos de algo nuboso y neblinas.

Para la tarde noche, estará nuboso y cubierto con períodos de algo nuboso. Los vientos alcanzarán hasta 30 kilómetros por hora durante toda la jornada. Las temperaturas en esta zona irán desde los 10 °C a los 20 °C.

Este

En el este del Uruguay, la mañana estará nubosa con períodos de cubierto, precipitaciones escasas y aisladas. Además habrá neblinas.

Para la tarde noche se espera un cielo nuboso y cubierto, con neblinas y bancos de nieblas. Los vientos alcanzarán hasta 30 kilómetros por hora durante toda la jornada. Las temperaturas en esta zona irán desde los 8 °C a los 22 °C.

Suroeste

En esta parte del país, la mañana estará nuboso y cubierto, con períodos de algo nuboso y neblinas, mientras que los vientos alcanzarán hasta los 30 kilómetros por hora.

Más tarde, estará nuboso y cubierto, con períodos de algo nuboso. Las rachas de vientos ascenderán hasta los 40 kilómetros por hora. Aquí las temperaturas rondarán entre los 8 °C y los 23 °C.

Centro sur

Durante la mañana, el cielo estará nuboso y cubierto con períodos de algo nuboso. Además habrá neblinas y bancos de niebla, mientras que los vientos alcanzarán los 30 kilómetros por hora.

Más tarde, estará nuboso y cubierto con períodos de algo nuboso. Las rachas de viento alcanzarán los 40 kilómetros por hora y las temperaturas rondarán entre los 8 °C y los 22 °C.

Norte

Para la mañana, se espera un cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas, neblinas y bancos de niebla, mientras que los vientos alcanzarán hasta los 30 kilómetros por hora.

En la tarde noche, estará nuboso y cubierto, mientras que las rachas ascenderán hasta los 40 kilómetros por hora. Las temperaturas rondarán entre los 9 °C y los 23 °C.

