/ Cultura y Espectáculos / REDES

Alberto Kesman contó que fue víctima de un asalto y que le robaron un recuerdo familiar: "Está fea la calle"

Alberto Kesman contó en sus redes que dos ladrones lo asaltaron en la calle y le robaron una cadena que era un recuerdo familiar

22 de noviembre 2025 - 13:14hs
Alberto Kesman
Alberto Kesman Diego Battiste

Alberto Kesman contó este sábado a través de sus redes sociales que fue víctima de un asalto en la calle, en el que dos ladrones le arrancaron y se llevaron una cadena que llevaba en el cuello, y que se trataba de un recuerdo familiar.

El relator y periodista deportivo de Canal 12 y Radio Universal, contó en la red social X cómo fue el momento. "Dos chorros me afanaron una cadena del cuello, recuerdo familiar, me la arrancaron de atrás en cinco segundos y escaparon en moto, ni tiempo de reacción".

Kesman contó que en un primer momento, pensó "que alguien lo saludaba", pero se trataba de un robo. El relator lamentó lo ocurrido y comentó "atentos que está fea la calle".

"Me sorprendió la velocidad, son profesionales del arrebato", agregó.

Este viernes, Alberto Kesman y su compañero en el programa La Oral Deportiva, Ernesto Faría, tuvieron una intensa discusión al aire, mientras conversaban sobre la conferencia de prensa del entrenador de la Selección Uruguaya, Marcelo Bielsa, que tuvo lugar el jueves, y el vínculo del técnico argentino con los jugadores uruguayos.

Horas después de la discusión de este viernes, Faría se volcó a la red social X (antes Twitter) para publicar un extenso mensaje aclarando lo sucedido y para explicar que su vínculo con Kesman no se vio afectado por esta disputa al aire.

"Cada cosa en su lugar. El don de gente no está en duda. La forma de ver las cosas es de cada uno. En este momento ambos estamos tomando un té con hielo. Salú!", cerró su mensaje, con una referencia a la ya clásica manera de mencionar al whisky del relator de Universal.

