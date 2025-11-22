Dólar
/ Cultura y Espectáculos / RADIO

Tras su discusión al aire con Alberto Kesman, Ernesto Faría publicó una aclaración en sus redes: "ambos estamos tomando un té con hielo"

El periodista deportivo Ernesto Faría aclaró lo que sucedió tras la discusión con su compañero en Radio Universal, Alberto Kesman

22 de noviembre 2025 - 8:46hs
Alberto Kesman y Ernesto Faría en Universal

Alberto Kesman y Ernesto Faría en Universal

La charla escaló en intensidad cuando un comentario de Faría sobre Bielsa motivó un enojo de parte de Kesman, que además le reclamó a su colega haber entrado tarde al programa. Finalmente, el conductor abortó el debate mandando un corte comercial y cambiando el tema de la discusión.

El mensaje de Ernesto Faría tras su discusión con Alberto Kesman

Horas después de la discusión de este viernes, Faría se volcó a la red social X (antes Twitter) para publicar un extenso mensaje aclarando lo sucedido y para explicar que su vínculo con Kesman no se vio afectado por esta disputa al aire.

"Hoy mantuvimos una discusión con Alberto Kesman, de las tantas que tenemos porque pensamos diferente", escribió el periodista. "Les digo que es un amigo incondicional, que me brindo todas las oportunidades laborales y siempre reconoció mi trabajo. Soy padrino de su casamiento y del de (el hijo de Alberto y también compañero de programa), Martín".

Faría agregó: "La relación va más allá de lo que opinemos sobre los temas de cada día por que yo en Universal tengo la libertad de decir lo que quiero. Nos agarramos al aire por que La Oral deportiva se trata de eso. De decir libremente lo que pensamos. Como lo hicieron (Ariel) Delbono y (Enrique)e Yanuzzi", haciendo referencia a dos de los históricos participantes del programa, ambos ya fallecidos

"Alberto Kesman es mi amigo, que viene a mi casa y yo voy a la suya. Él conoce a mi familia y yo la suya. Pero ser periodista es decir lo que se piensa", aclaró sobre la discusión y el contrapunto del programa del viernes.

"Cada cosa en su lugar. El don de gente no está en duda. La forma de ver las cosas es de cada uno. En este momento ambos estamos tomando un té con hielo. Salú!", cerró su mensaje, con una referencia a la ya clásica manera de mencionar al whisky del relator de Universal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ErnestoFaria22/status/1992058844118495475?s=20&partner=&hide_thread=false

