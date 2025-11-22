Tras su discusión al aire con Alberto Kesman, Ernesto Faría publicó una aclaración en sus redes: "ambos estamos tomando un té con hielo"

Este viernes, Alberto Kesman y su compañero en el programa La Oral Deportiva, Ernesto Faría , tuvieron una intensa discusión al aire , mientras conversaban sobre la conferencia de prensa del entrenador de la Selección Uruguaya, Marcelo Bielsa, que tuvo lugar el jueves, y el vínculo del técnico argentino con los jugadores uruguayos.

La charla escaló en intensidad cuando un comentario de Faría sobre Bielsa motivó un enojo de parte de Kesman, que además le reclamó a su colega haber entrado tarde al programa. Finalmente, el conductor abortó el debate mandando un corte comercial y cambiando el tema de la discusión.

Horas después de la discusión de este viernes, Faría se volcó a la red social X (antes Twitter) para publicar un extenso mensaje aclarando lo sucedido y para explicar que su vínculo con Kesman no se vio afectado por esta disputa al aire.

"Hoy mantuvimos una discusión con Alberto Kesman, de las tantas que tenemos porque pensamos diferente", escribió el periodista. " Les digo que es un amigo incondicional, que me brindo todas las oportunidades laborales y siempre reconoció mi trabajo. Soy padrino de su casamiento y del de (el hijo de Alberto y también compañero de programa), Martín".

Faría agregó: "La relación va más allá de lo que opinemos sobre los temas de cada día por que yo en Universal tengo la libertad de decir lo que quiero. Nos agarramos al aire por que La Oral deportiva se trata de eso. De decir libremente lo que pensamos. Como lo hicieron (Ariel) Delbono y (Enrique)e Yanuzzi", haciendo referencia a dos de los históricos participantes del programa, ambos ya fallecidos

"Alberto Kesman es mi amigo, que viene a mi casa y yo voy a la suya. Él conoce a mi familia y yo la suya. Pero ser periodista es decir lo que se piensa", aclaró sobre la discusión y el contrapunto del programa del viernes.

"Cada cosa en su lugar. El don de gente no está en duda. La forma de ver las cosas es de cada uno. En este momento ambos estamos tomando un té con hielo. Salú!", cerró su mensaje, con una referencia a la ya clásica manera de mencionar al whisky del relator de Universal.