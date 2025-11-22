La difícil situación que vive Nicolás De la Cruz con Flamengo y que lo puede complicar con la selección uruguaya de cara al Mundial 2026

Nicolás De la Cruz en un entrenamiento con Flamengo en el Mundial de Clubes

El futuro del volante uruguayo Nicolás De la Cruz en Flamengo se encuentra muy complicado debido a lo que es su condición física tras las lesiones en ambas rodillas que no lo han dejado entrenar a la par de sus compañeros ya desde hace un buen tiempo.

Según publica el importante medio deportivo brasileño Globoesporte, "el futuro de De la Cruz en Flamengo está en jaque".

Como informó Referí, Nicolás De la Cruz, como ya había ocurrido en la doble fecha FIFA de octubre, tampoco pudo participar con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en la de noviembre, debido a estas lesiones.

Fuera de los dos últimos partidos de Flamengo por el Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao, Nicolás De la Cruz vive en 2025 una segunda temporada con menos partidos en los últimos siete años.

La condición física do mediocampista "coloca en jaque su futuro con la camisa rubronegra", expresa Globoesporte.

De la Cruz suma 30 encuentros con Flamengo en 2025, 24 de ellos como titular. La mayoría de ellos, 19, fueron en el primer semestre. Desde mayo, los problemas en sus dos rodillas perjudicaron su actuación..

El uruguayo tiene una lesión crónica en la rodilla derecha y este año, pasó a sufrir con inflamaciones también en la rodilla izquierda.

Esto ha llevado a que De la Cruz se haya perdido entrenamientos con Flamengo, y partidos, a causa de los dolores.

Las condiciones del jugador preocupan para el futuro. De la Cruz tiene contrato con Flamengo hasta junio de 2028, pero el club no se opondría a negociarlo.

Obviamente que este problema en sus rodillas también abren un abanico de duda para lo que será su participación o no en el próximo Mundial 2026 con la selección uruguaya.