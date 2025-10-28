Jeremía Recoba se operó de los ligamentos cruzados de su rodilla derecha y ya está pronto para comenzar la recuperación que le llevará de seis a ocho meses para volver a Las Palmas

Jeremía Recoba fue operado de los ligamentos cruzados de su rodilla derecha

Jeremía Recoba fue operado este martes de los ligamentos cruzados de su rodilla derecha con éxito en España y ahora deberá aguardar una recuperación de entre seis y ocho meses para volver a las canchas con su equipo, Las Palmas, de la Segunda división de ese país.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Como había informado el domingo 12 de octubre Referí, el exjugador de Nacional había salido muy sentido en la visita y el 0-0 contra Granada en el Estadio Los Cármenes, y todo indicaba que la lesión sería esa.

Jeremía Recoba posteó enseguida lo que había sucedido y que se sentía bien, con fuerzas para volver con todo tras la operación y la recuperación.

PEÑAROL Gran demanda de los hinchas y socios que quieren ver a Peñarol campeón del Torneo Clausura el domingo ante Defensor Sporting; ya se vendieron 16.000 entradas en 24 horas

ESPAÑA La "mala noticia" para Federico Valverde en Real Madrid de cara a los partidos que vienen

A su vez, el ex Nacional le había agradecido a sus compañeros de Las Palmas por haber ingresado al siguiente partido con un cartel que decía "Fuerza Recoba".

Recoba salió bien de la operación

Este lunes viajó hacia Las Palmas la mamá de Jeremía Recoba, Lorena Perrone, para acompañarlo luego de su operación.

Su hermana se encuentra con él desde hace un buen tiempo.

El hijo del Chino Recoba se mostró este martes en sus redes luego de lo que fue su exitosa operación, agradeciendo al médico.

20251012 Jeremía Recoba salió con un fuerte dolor en una de sus rodillas en el partido entre Las Palmas y Granada Jeremía Recoba salió con un fuerte dolor en una de sus rodillas en el partido entre Las Palmas y Granada FOTO: Antonio L Juárez/Diario La Provincia

Por su parte, la sanidad del club Las Palmas emitió un comunicado sobre los hechos: "El futbolista de la UD Las Palmas, Jeremía Recoba, ha sido intervenido de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y ha concluido de manera satisfactoria".

Y continúa: "El jugador uruguayo había sido sometido previamente a las pruebas médicas pertinentes tras la lesión sufrida durante el encuentro ante Granada CF, que confirmaron la rotura del ligamento cruzado anterior. El tiempo estimado de baja será según evolución. ¡Mucho ánimo Jere, te esperamos pronto!".

Como ocurre normalmente en este tipo de lesiones, el futbolista tendrá una recuperación de entre seis y ocho meses.