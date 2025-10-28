Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
muy nuboso
Miércoles:
Mín  12°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Agro / SALUD

Preocupación en Europa, medio millón de aves de corral sacrificadas en Alemania por gripe aviar

Más de medio millón de aves fueron sacrificadas en Alemania para intentar contener la propagación de la gripe aviar en esa zona de Europa

28 de octubre 2025 - 15:39hs
Europa: casos de gripe aviar en Alemania generan preocupación.

Europa: casos de gripe aviar en Alemania generan preocupación.

RALF HIRSCHBERGER / AFP

Más de medio millón de aves fueron sacrificadas en Alemania, Europa, para intentar contener la propagación de la gripe aviar, según un recuento que fue realizado por las autoridades durante este lunes, según informó AFP en su sitio de noticias.

Desde principios de septiembre se detectaron 31 focos en granjas, que se vieron obligadas a sacrificar a sus aves, informó a AFP el centro nacional alemán de investigación de enfermedades animales, el Instituto Friedrich Loeffler (FLI).

Sacrificio de aves cerca de Berlín

En Neutrebbin, cerca de la capital Berlín, una empresa agrícola tuvo que sacrificar unos 50.000 pollos desde el inicio de la epidemia, que fueron vertidos por centenares en el remolque de un camión con ayuda de una retroexcavadora, constató el lunes una periodista de AFP.

Más noticias
MGAP: Diego Moreira, Matías Carámbula, Diego Domínguez y Carlos Fuellis en la conferencia de prensa.
MERCADOS

Cinco medidas del MGAP para sostener el mercado de China tras la detección de garrapaticida en carne vacuna

Lista Inteligente: nueve productos recomendados al consumidor.
GRANJA

Activaron una nueva Lista Inteligente: los productos, la vigencia y los precios

AFP__20251027__824X4YH__v1__HighRes__GermanyAnimalsHealthBirdFlu
AFP__20251027__824R7LF__v2__HighRes__TopshotGermanyAnimalsHealthBirdFlu

Gripe aviar en Alemania

"La situación evoluciona tan rápidamente que las cifras son solo una instantánea y reflejan la magnitud de la epizootia más que los totales exactos", declaró una portavoz del FLI.

Pese a que se reforzaron las medidas de prevención en varios estados del país, el presidente de la Asociación de la Industria Avícola alemana, Hans-Peter Goldnick, consideró que un confinamiento a escala nacional sería mucho más eficaz.

Esta competencia corresponde a los estados federados, respondió el lunes un portavoz del Ministerio de Agricultura.

El recrudecimiento de los casos de esta enfermedad viral a principios de otoño es frecuente, según Goldnick, pero este año comenzó "excepcionalmente pronto".

El contexto

No solo en Alemania esta adversidad sanitaria se ha expresado: AFP informó hace pocas semanas que las autoridades en la región de Andalucía, en el sur de España, han cerrado parques, entre ellos los conocidos jardines del Alcázar en Sevilla, y han sacrificado aves de corral ante la aparición de varios focos de gripe aviar, para evitar su propagación.

Los focos de gripe aviar son recurrentes, en realidad, en varias zonas del mundo, incluso durante 2025 hubo casos en Argentina y Brasil, lo que motivó al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) a tomar medidas preventivas en Uruguay.

AFP__20251024__79W96CP__v1__HighRes__GermanyAnimalsHealthBirdFlu
AFP__20251024__79W96BM__v1__HighRes__GermanyAnimalsHealthBirdFlu

Temas:

Europa Alemania Gripe Aviar Aves Berlín

Seguí leyendo

Las más leídas

Movilización de ADES en junio, con el reclamo del 6+1 en una pancarta. (Archivo)
SINDICALES

Clases en liceos por paro general: docentes paran el martes 28 y miércoles 29 y ocupan algunos centros

FocoUy
VIOLENCIA

Una adolescente de 14 años denunció que fue violada en el Prado: estaba con su novio caminando cuando un delincuente armado los amenazó

Luto en la televisión uruguaya: murió Diego Soto, exdirector de cámaras de Canal 10 y TV Ciudad
TV URUGUAYA

Luto en la televisión uruguaya: murió Diego Soto, exdirector de cámaras de Canal 10 y TV Ciudad

Ministerio de Defensa notificó a Cardama sobre la resolución del gobierno por patrullas oceánicas; oficiales de la Armada continuarán supervisando la obra
PODER EJECUTIVO

Ministerio de Defensa notificó a Cardama sobre la resolución del gobierno por patrullas oceánicas; oficiales de la Armada continuarán supervisando la obra

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos