Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
muy nuboso
Miércoles:
Mín  12°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Agro / GRANJA

Activaron una nueva Lista Inteligente: los productos, la vigencia y los precios

Desde este martes está vigente una nueva Lista Inteligente de frutas y verduras con nueve productos recomendados

28 de octubre 2025 - 12:21hs
Lista Inteligente: nueve productos recomendados al consumidor.

Lista Inteligente: nueve productos recomendados al consumidor.

Juan Samuelle

Lo importante de la Lista Inteligente

  • La integran nueve rubros de la canasta hortifrutícola uruguaya.
  • La nueva selección la conforman: acelga, albahaca, arándanos, berenjena, frutilla, habas, naranja, remolacha y zanahoria.
  • Está vigente desde este martes 28 de octubre y hasta el lunes 10 de noviembre (la lista se renueva cada dos semanas).
  • La elaboran técnicos de la Dirección General de la Granja (Digegra) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM).
  • Existe un código QR (verlo en listainteligente.uy) para leerlo y así instalar el chatbot FerIA en el WhatsApp para interactuar y obtener información de cada nueva Lista Inteligente, recetas y más.

El contexto

¿Cuál es el objetivo de la Lista Inteligente?

Se trata de una promoción que tiene como objetivo que esos productos sean adquiridos por consumidores en cualquier sitio y en todo el país, por ejemplo en locales del Mercado Polivalente de la UAM, en puestos del Mercado Agrícola Montevideo (MAM), en las ferias, en almacenes, en autoservicios y también en grandes superficies.

¿De qué modo se define qué es la Lista Inteligente?

Más noticias
Concurso fotográfico que hace foco en los pastores y los pastizales.
CONVOCATORIA

Concurso fotográfico para celebrar el año internacional de pastizales y pastores: categorías, plazo y premios

MGAP: Diego Moreira, Matías Carámbula, Diego Domínguez y Carlos Fuellis en la conferencia de prensa.
MERCADOS

Cinco medidas del MGAP para sostener el mercado de China tras la detección de garrapaticida en carne vacuna

Es un conjunto de alimentos producidos en sistemas granjeros, en casos puntuales con aportes de la importación, cuyo consumo es recomendado por el Observatorio Granjero, emprendimiento ejecutado por un convenio entre Digegra del MGAP y la UAM.

¿Cuáles son los precios de referencia de los productos de esta nueva lista?

  • Acelga $ 25 el atado
  • Albahaca $ 50 el sobre
  • Arándanos $ 100 la petaca
  • Berenjena $ 65 el kilo
  • Frutilla $ 100 el kilo
  • Habas $ 89 el kilo
  • Naranja $ 100 los tres kilos
  • Remolacha $ 50 el kilo
  • Zanahoria $ 35 el kilo

Nota: precios de este martes 28 de octubre.

Fuente: La Feria de la UAM en el Mercado Polivalente.

¿Por qué conviene comprar esos productos?

Porque tienen presencia abundante en el mercado –la mayoría son de producción estacional–; se los obtiene a un precio conveniente para el consumidor; el incremento en su ingesta es un beneficio de alta importancia dada la inclusión en la dieta de más porciones de alimentos sanos y nutritivos; y es un factor de apoyo a los productores, quienes dada una mayor demanda estarían colocando en forma más fluida sus productos, aspecto valioso sobre todo en rubros en los que se ha obtenido de las quintas mucho volumen y cuya comercialización cuesta más.

¿Se pueden obtener datos sobre las propiedades de esos nueve rubros y consejos sobre cómo conservarlos del modo adecuado?

Sí, en este enlace se accede a esos consejos, haciendo click sobre cada foto de producto.

Puntos de vista: Observatorio Granjero y La Feria de la UAM

El Observatorio Granjero, en su último boletín de precios con referencias de valores mayoristas para frutas y hortalizas, informó:

La semana comenzó con una menor afluencia de público comprador.

Informantes calificados mencionaron también un enlentecimiento en el levante de mercadería debido al pronóstico del descenso de temperatura y ocurrencia de precipitaciones para el resto de la semana, así mismo como la época del mes.

Con respecto al último relevamiento de precios, se registraron descensos en los valores de tomates, morrón Verde, zapallito, chauchas, ajíes catalanes, habas, cebolla roja, albahaca, cebolla de Verdeo, perejil, mandarina Orri, durazno y melón.

Por otro lado, se observaron aumentos en los precios de morrón Rojo, berenjena, arveja, calabacín, zapallo Kabutiá, espinaca y frutilla.

Martín Gutiérrez, de La Feria de la UAM, expresó a El Observador que “hay precios que están bajos, convenientes para la gente, todo lo que es frutos de hoja como lechuga, espinaca y acelga por ejemplo”.

“Hay muchos productos a la baja, se mantuvo el del tomate que es muy pedido pero en general hay una buena oferta y con precios ventajosos”, añadió.

En el caso de las frutas, además del bajo precio de la naranja, mencionó el descenso en el valor de la frutilla y que se viene la temporada del durazno.

¿Cómo sigue?

La próxima Lista Inteligente se informará el martes 11 de noviembre.

Temas:

Lista Inteligente productos Observatorio Granjero UAM

Seguí leyendo

Las más leídas

Movilización de ADES en junio, con el reclamo del 6+1 en una pancarta. (Archivo)
SINDICALES

Clases en liceos por paro general: docentes paran el martes 28 y miércoles 29 y ocupan algunos centros

Luto en la televisión uruguaya: murió Diego Soto, exdirector de cámaras de Canal 10 y TV Ciudad
TV URUGUAYA

Luto en la televisión uruguaya: murió Diego Soto, exdirector de cámaras de Canal 10 y TV Ciudad

FocoUy
VIOLENCIA

Una adolescente de 14 años denunció que fue violada en el Prado: estaba con su novio caminando cuando un delincuente armado los amenazó

La fiscal Sandra Fleitas. Archivo
FISCALÍA

La denuncia contra Cardama será investigada por la fiscal Sandra Fleitas, a quien Charles Carrera intentó recusar y que archivó la denuncia falsa contra Orsi

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos