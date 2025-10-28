Activaron una nueva Lista Inteligente: los productos, la vigencia y los precios

¿Cuál es el objetivo de la Lista Inteligente?

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Se trata de una promoción que tiene como objetivo que esos productos sean adquiridos por consumidores en cualquier sitio y en todo el país, por ejemplo en locales del Mercado Polivalente de la UAM, en puestos del Mercado Agrícola Montevideo (MAM), en las ferias, en almacenes, en autoservicios y también en grandes superficies.

¿De qué modo se define qué es la Lista Inteligente?

MERCADOS Cinco medidas del MGAP para sostener el mercado de China tras la detección de garrapaticida en carne vacuna

CONVOCATORIA Concurso fotográfico para celebrar el año internacional de pastizales y pastores: categorías, plazo y premios

Es un conjunto de alimentos producidos en sistemas granjeros, en casos puntuales con aportes de la importación, cuyo consumo es recomendado por el Observatorio Granjero, emprendimiento ejecutado por un convenio entre Digegra del MGAP y la UAM.

¿Cuáles son los precios de referencia de los productos de esta nueva lista?

Acelga $ 25 el atado

Albahaca $ 50 el sobre

Arándanos $ 100 la petaca

Berenjena $ 65 el kilo

Frutilla $ 100 el kilo

Habas $ 89 el kilo

Naranja $ 100 los tres kilos

Remolacha $ 50 el kilo

Zanahoria $ 35 el kilo

Nota: precios de este martes 28 de octubre.

Fuente: La Feria de la UAM en el Mercado Polivalente.

¿Por qué conviene comprar esos productos?

Porque tienen presencia abundante en el mercado –la mayoría son de producción estacional–; se los obtiene a un precio conveniente para el consumidor; el incremento en su ingesta es un beneficio de alta importancia dada la inclusión en la dieta de más porciones de alimentos sanos y nutritivos; y es un factor de apoyo a los productores, quienes dada una mayor demanda estarían colocando en forma más fluida sus productos, aspecto valioso sobre todo en rubros en los que se ha obtenido de las quintas mucho volumen y cuya comercialización cuesta más.

¿Se pueden obtener datos sobre las propiedades de esos nueve rubros y consejos sobre cómo conservarlos del modo adecuado?

Sí, en este enlace se accede a esos consejos, haciendo click sobre cada foto de producto.

Puntos de vista: Observatorio Granjero y La Feria de la UAM

El Observatorio Granjero, en su último boletín de precios con referencias de valores mayoristas para frutas y hortalizas, informó:

La semana comenzó con una menor afluencia de público comprador.

Informantes calificados mencionaron también un enlentecimiento en el levante de mercadería debido al pronóstico del descenso de temperatura y ocurrencia de precipitaciones para el resto de la semana, así mismo como la época del mes.

Con respecto al último relevamiento de precios, se registraron descensos en los valores de tomates, morrón Verde, zapallito, chauchas, ajíes catalanes, habas, cebolla roja, albahaca, cebolla de Verdeo, perejil, mandarina Orri, durazno y melón.

Por otro lado, se observaron aumentos en los precios de morrón Rojo, berenjena, arveja, calabacín, zapallo Kabutiá, espinaca y frutilla.

Martín Gutiérrez, de La Feria de la UAM, expresó a El Observador que “hay precios que están bajos, convenientes para la gente, todo lo que es frutos de hoja como lechuga, espinaca y acelga por ejemplo”.

“Hay muchos productos a la baja, se mantuvo el del tomate que es muy pedido pero en general hay una buena oferta y con precios ventajosos”, añadió.

En el caso de las frutas, además del bajo precio de la naranja, mencionó el descenso en el valor de la frutilla y que se viene la temporada del durazno.

¿Cómo sigue?

La próxima Lista Inteligente se informará el martes 11 de noviembre.