El agradecimiento de Jeremía Recoba, quien aún espera por operarse la rodilla, a sus compañeros por el gesto que tuvieron este domingo

Jeremía Recoba salió con un fuerte dolor en una de sus rodillas en el partido entre Las Palmas y Granada

Jeremía Recoba conoció el lunes pasado la noticia que no quería conocer que fue que defendiendo a Las Palmas por la Segunda división española, se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha y ahora deberá pasar por cirugía y luego, aguardar una recuperación de entre seis y ocho meses.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Como había informado el domingo de la pasada semana Referí, el exjugador de Nacional había salido muy sentido en la visita y el 0-0 contra Granada en el Estadio Los Cármenes, y todo indicaba que la lesión sería esa.

Jeremía Recoba posteó enseguida lo que había sucedido y que se sentía bien, con fuerzas para volver con todo tras la operación y la recuperación.

URUGUAYOS El regalo que le hicieron a José María Giménez en un dulce encuentro con un niño hincha de Atlético de Madrid que también se divirtió con Antoine Griezmann; mirá el video

TORNEO CLAUSURA La notable incidencia de Eric Remedi en el triunfo de Peñarol contra Wanderers: mirá los goles del manya

El apoyo de sus compañeros y la alegría de Jeremía

Jeremía Recoba aún espera para poder operarse en los próximos días.

Luego esperará de seis a ocho meses de recuperación para poder volver a las canchas.

Este domingo en el partido contra Eibar por la Liga de la Segunda división española, sus compañeros de Las Palmas salieron con un cartel que mostraron previo al encuentro.

"Fuerza Recoba", decía el mismo.

Jeremía lo reposteó agradeciéndole a sus compañeros de equipo: "Gracias, banda".

Aquí se puede ver su posteo: