Dólar
Compra 38,60 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

El agradecimiento de Jeremía Recoba, quien aún espera por operarse la rodilla, a sus compañeros por el gesto que tuvieron este domingo

El exfutbolista de Nacional aguarda por pasar por el quirófano tras su lesión de rotura de ligamentos cruzados

20 de octubre 2025 - 18:03hs
Jeremía Recoba salió con un fuerte dolor en una de sus rodillas en el partido entre Las Palmas y Granada

Jeremía Recoba salió con un fuerte dolor en una de sus rodillas en el partido entre Las Palmas y Granada

FOTO: Antonio L Juárez/Diario La Provincia

Jeremía Recoba conoció el lunes pasado la noticia que no quería conocer que fue que defendiendo a Las Palmas por la Segunda división española, se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha y ahora deberá pasar por cirugía y luego, aguardar una recuperación de entre seis y ocho meses.

Como había informado el domingo de la pasada semana Referí, el exjugador de Nacional había salido muy sentido en la visita y el 0-0 contra Granada en el Estadio Los Cármenes, y todo indicaba que la lesión sería esa.

Eric Remedi y Jonás Luna
TORNEO CLAUSURA

La notable incidencia de Eric Remedi en el triunfo de Peñarol contra Wanderers: mirá los goles del manya

El regalo que le hicieron a José María Giménez
URUGUAYOS

El regalo que le hicieron a José María Giménez en un dulce encuentro con un niño hincha de Atlético de Madrid que también se divirtió con Antoine Griezmann; mirá el video

El apoyo de sus compañeros y la alegría de Jeremía

Jeremía Recoba aún espera para poder operarse en los próximos días.

Luego esperará de seis a ocho meses de recuperación para poder volver a las canchas.

Este domingo en el partido contra Eibar por la Liga de la Segunda división española, sus compañeros de Las Palmas salieron con un cartel que mostraron previo al encuentro.

"Fuerza Recoba", decía el mismo.

Jeremía lo reposteó agradeciéndole a sus compañeros de equipo: "Gracias, banda".

Aquí se puede ver su posteo:

jeremia
El agradecimiento de Jeremía Recoba a sus compañeros de Las Palmas por su apoyo tras su lesión

El agradecimiento de Jeremía Recoba a sus compañeros de Las Palmas por su apoyo tras su lesión

Temas:

Jeremía Recoba Las Palmas Nacional rotura de ligamentos

Seguí leyendo

Las más leídas

Thiago Cardozo
URUGUAYOS

"¿Campeón del mundo? Yo soy uruguayo, qué me importa": el picante comentario del ex Peñarol Thiago Cardozo tras un cruce con el argentino Leandro Paredes de Boca Juniors; mirá el video

Camila Bastiani y Giorgian De Arrascaeta
URUGUAYOS

"Pasamos un momento de mierda": el duro mensaje de la pareja de Giorgian De Arrascaeta, quien está embarazada, tras el intento de robo a la salida del Maracaná

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

"Tenemos una hinchada de hinchas que cuidan al club": Ruglio habló sobre la barra Peñarol, que no llevó banderas grandes ni encendió bengalas

Giorgian De Arrascaeta 
BRASIL

Giorgian De Arrascaeta sufrió un intento de rapiña a la salida del Maracaná después de jugar con Flamengo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos