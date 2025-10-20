El agradecimiento de Jeremía Recoba, quien aún espera por operarse la rodilla, a sus compañeros por el gesto que tuvieron este domingo

Jeremía Recoba conoció el lunes pasado la noticia que no quería conocer que fue que defendiendo a Las Palmas por la Segunda división española, se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha y ahora deberá pasar por cirugía y luego, aguardar una recuperación de entre seis y ocho meses.
Como había informado el domingo de la pasada semana Referí, el exjugador de Nacional había salido muy sentido en la visita y el 0-0 contra Granada en el Estadio Los Cármenes, y todo indicaba que la lesión sería esa.
Jeremía Recoba posteó enseguida lo que había sucedido y que se sentía bien, con fuerzas para volver con todo tras la operación y la recuperación.
El apoyo de sus compañeros y la alegría de Jeremía
Jeremía Recoba aún espera para poder operarse en los próximos días.
Luego esperará de seis a ocho meses de recuperación para poder volver a las canchas.
Este domingo en el partido contra Eibar por la Liga de la Segunda división española, sus compañeros de Las Palmas salieron con un cartel que mostraron previo al encuentro.
"Fuerza Recoba", decía el mismo.
Jeremía lo reposteó agradeciéndole a sus compañeros de equipo: "Gracias, banda".
Aquí se puede ver su posteo:
jeremia
El agradecimiento de Jeremía Recoba a sus compañeros de Las Palmas por su apoyo tras su lesión