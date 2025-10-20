El regalo que le hicieron a José María Giménez en un dulce encuentro con un niño hincha de Atlético de Madrid que también se divirtió con Antoine Griezmann; mirá el video

José María Giménez y Antoine Griezmann, jugadores de Atlético de Madrid, le cumplieron el sueño a un pequeño hincha del club que se acercó a una práctica e interactuó con ellos a través de un tejido.
Leo, el pequeño fan del Atleti, fue a ver la práctica de los colchoneros junto a su padre, mientras se recupera de una operación de hernia, por lo que faltó a la escuela.
“Esto es un sueño”, comentó su padre.
El niño tuvo primero un intercambio con Griezmann, quien le prometió que iba a regalarle una camiseta oficial luego de un partido.
El regalo que le hicieron a José María Giménez
El regalo que le hicieron a José María Giménez
Luego, apareció Josema, a quien lo esperaron con un afiche en el que se lo ve pescando.
“Este soy yo”, comentó el zaguero uruguayo al ver su foto y comentar que esa pieza había pesado 27.5 kilos. Además, le obsequiaron un llavero de un pescado.
“Mirá lo que me regalaron”, dijo el defensa a la cámara, mostrando su regalo y dándole su remera de entrenamiento al niño.
El regalo que le hicieron a José María Giménez
El regalo que le hicieron a José María Giménez
El padre le contó a Giménez que a Leo lo operaron de una hernia. “¿Estás bien ya?”, le preguntó el futbolista, que luego les agradeció el regalo. “Gracias a ustedes por el detalle”.
Tras la despedida, el padre de Leo reconoció que la foto del uruguayo “es fotomontaje”.
El regalo que le hicieron a José María Giménez
El regalo que le hicieron a José María Giménez