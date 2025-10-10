La buena noticia de José María Giménez a tres meses y medio de su último partido con Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes

Diego Pablo Simeone ya ha elegido el listado de jugadores que se enfrentarán a Inter de Milán en un partido amistoso este viernes en Bengasi, Libia, en el que destaca José María Giménez , que vuelve a contar para el técnico argentino tras más de tres meses lesionado.

El central uruguayo vuelve a una lista después de superar unos problemas musculares que empezaron durante el Mundial de Clubes FIFA 2025, concretamente durante el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Seattle Sounders.

Giménez recayó en la lesión a finales de agosto, lo que le obligó a arrastrar la lesión hasta octubre.

Por ese motivo no estuvo en los partidos de la selección uruguaya en el cierre de las Eliminatorias ni en los amistosos de octubre.

Seattle Sounders' US forward #19 Danny Musovski, Seattle Sounders' US forward #14 Paul Rothrock and Atletico Madrid's Uruguayan defender #02 Jose Maria Gimenez fight for the ball during the FIFA Club World Cup 2025 Group B football match between US Seattl José María Giménez en el Mundial de Clubes FIFA Foto: AFP

También regresará Thiago Almada tras haber pasado una lesión muscular provocada en una concentración con la selección argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Atleti/status/1976535712401948871&partner=&hide_thread=false La convocatoria Inter. pic.twitter.com/kwgNzCtuVd — Atlético de Madrid (@Atleti) October 10, 2025

Las lesiones y los compromisos internacionales han obligado al técnico argentino a hacer una citación con gran presencia de jugadores del filial, que no tendrán que jugar este fin de semana debido al aplazamiento de su encuentro contra el Hércules tras la alerta roja emitida por la AEMET por culpa de las malas condiciones meteorológicas.

EFE