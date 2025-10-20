Dólar
URUGUAYOS

"¿Qué hacés, muerto?": el insólito cruce del golero uruguayo de Olimpia, Gastón Olveira, con un asistente de Cerro Porteño mientras le hacían la nota del jugador del partido en el clásico

Gastón Olveira fue la figura del partido al atajar dos penales y cuando le hacían la nota de TV tuvo un intento de agresión de un asistente rival

20 de octubre 2025 - 7:52hs

Reacción de Gastón Olveira en plena nota de TV

El golero uruguayo de Olimpia de Paraguay, Gastón Olveira, protagonizó un insólito hecho tras el clásico ante Cerro Porteño, equipo que dirige Jorge Bava, tras el empate 1-1 en el clásico del torneo Clausura de Paraguay.

Olveira fue la figura del partido al atajar dos penales y por eso fue elegido al finalizar el encuentro como el “MVP” de la noche del juego que se disputó en cancha de Cerro Porteño.

Reacción de Gastón Olveira en plena nota de TV
Reacción de Gastón Olveira en plena nota de TV

Reacción de Gastón Olveira en plena nota de TV

Mientras la hacían la nota de TV, el golero sufrió un intento de agresión de un asistente que le tiró una botella, según revelaron medios guaraníes.

En la entrevista se ve como el uruguayo esquiva algo y luego reacciones.

“¿Qué hacés? La concha de tu madre. ¿Qué hacés muerto? Muerto. ¿Qué hacés la concha de tu madre? ¿Cómo que no?”, le dice Olveira, lo que se pudo ver por TV, mientras piden para cortar la nota.

Reacción de Gastón Olveira en plena nota de TV

Reacción de Gastón Olveira en plena nota de TV

Empate en el clásico

Cerro Porteño salvó este domingo un empate 1-1 en casa ante Olimpia en el clásico del torneo Clausura de Paraguay, que lidera Guaraní con 36 puntos.

Olimpia, dirigido por Hugo Almeida, se fue adelante con un tanto anotado en el minuto 8 por Hugo Quintana al conectar de cabeza en el área chica un balón servido en un saque lateral por Lucas Morales.

En el minuto 79, Ignacio Aliseda selló el empate 1-1 con un toque en el área chica sacando provecho de un centro.

Previamente, el golero de Olimpia, Gastón Olveira, se convirtió en héroe al atajar en los minutos 76 y 77 dos penales, el primero anulado por invasión de área, que habían sido disparados por Jonatan Torres.

Con la igualdad, Cerro Porteño, dirigido por el uruguayo Jorge Bava, sumó 33 unidades y se mantiene como escolta del Guaraní.

Olimpia, que acabó el partido con nueve jugadores tras las expulsiones de Abel Paredes en la primera mitad y de Richard Ortiz cerca del final, acumuló 20 enteros para situarse en el noveno lugar.

El sábado, Guaraní, dirigido por el argentino Víctor Bernay, se impuso por 2-1 ante el Recoleta, que comenzó ganando con un tanto de Juan Falcón.

Sin embargo, el Cacique remontó con los tantos de Iván Ramírez y Fernando Fernández y quedó en la punta del Clausura.

También el sábado, Libertad iba por delante con un gol de Oscar Cardozo, pero finalmente cayó en casa por 1-2 a manos de Sportivo Ameliano.

Los goles del Ameliano fueron obra de Alejandro Samudio y Francisco Báez.

Libertad marcha en la décima posición y Ameliano va penúltimo.

El viernes, Sportivo Luqueño derrotó por la mínima diferencia al Trinidense con un gol de Sebastián Quintana.

Pese a la derrota, Trinidense está en la quinta posición y Luqueño, en séptimo.

Por el mismo resultado, el 2 de Mayo se impuso el viernes ante el Nacional, con un tanto de Rodrigo Ruiz. El triunfo permitió al 2 de Mayo hacerse del tercer lugar en las clasificación, seguido de Nacional.

El jueves, en el primer partido de la jornada, el General Caballero empató 1-1 ante Atlético Tembetary. Para los locales, anotó Clementino González e igualó Gabriel Gudiño a favor del colista Tembetary.

Con base en EFE

