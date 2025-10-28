La fiscal Sandra Fleitas pidió abstenerse de investigar la denuncia contra Cardama

La fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 2° Turno, Sandra Fleitas , pidió abstenerse de investigar la denuncia presentada por el gobierno de Yamandú Orsi contra el astillero español Cardama .

Según informó la Fiscalía General de la Nación, Fleitas pidió a última hora del lunes ampararse en el "derecho de abstención". El pedido había sido informado en primera instancia por El País; ahora la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, deberá evaluar la situación y determinar si accede al planteo.

El caso había sido asignado a la fiscalía que lidera Fleitas de forma aleatoria, por medio de la oficina de Depuración, Priorización y Asignación (DPA).

CRUCE "Parecen más abogados de Cardama que otra cosa": Alejandro Sánchez le respondió a Lacalle Pou tras cuestionamientos a Orsi por patrullas oceánicas

PODER EJECUTIVO Ministerio de Defensa notificó a Cardama sobre la resolución del gobierno por patrullas oceánicas; oficiales de la Armada continuarán supervisando la obra

Fleitas lidera la investigación contra el exsenador del Frente Amplio, Charles Carrera , a quien logró imputar por fraude y utilización indebida de información privilegiada (también lo había formalizado por falsificación ideológica, pero un tribunal de apelaciones lo desestimó ).

En el marco de esa investigación, Carrera intentó recusar a la fiscal, al entender que había llevado adelante una investigación "completamente sesgada". Sin embargo, la fiscal de Corte, Mónica Ferrero,rechazó el planteo del dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP).

Fleitas también es quien archivó la denuncia falsa presentada en la campaña electoral contra Orsi, ya que aseguró que no había podido encontrar un "móvil económico o político" detrás de la falsa acusación de Paula Díaz y Romina Celeste, quienes sí fueron condenadas por el hecho.

La investigación se había dirigido a despejar esa incógnita luego de las declaraciones públicas que había hecho, por ejemplo, el hoy intendente de Canelones y allegado a Orsi, Francisco Legnani, quien había apuntado a que la falsa denuncia contra el candidato frenteamplista se había ideado "desde el exterior". En la misma línea se había manifestado Jorge Díaz, hoy prosecretario de la Presidencia, al aludir a "determinados grupos y determinados servicios del exterior en operaciones de este tipo".

Pero la fiscal no encontró evidencia alguna de una operación de ese tipo y decidió archivar esa línea de investigación.